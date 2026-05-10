Je li Denon Home 400 bolji od Sonosa i koji nam je omiljeni headset za 50 €? Odgovaramo na YouTubeu!

Na Bugovom YouTube kanalu u najnovijoj seriji videa objavili smo nekoliko sadržaja različitih kategorija. Ponešto za sebe pronaći će audiofili, kupci jeftinih slušalica i programeri. Prije nego krenemo sa sažetkom, mali teaser: za idući tjedan pripremamo jednu reportažu s terena te unboxinge zanimljive matične ploče i bešumnog industrijskog mini računala. Također radimo na nekoliko novih recenzija.

Denon Home 400 je bežični multiroom zvučnik sa šest zvučničkih jedinica, od kojih su dvije usmjerene prema stropu za pravi Dolby Atmos. Donosi Wi-Fi 6E, Bluetooth LE-Audio i AirPlay 2, a temeljen je na moćnoj platformi HEOS - sve to za 499 eura. No što to zapravo znači i je li to razumna cijena? U videu prolazimo kroz dizajn, zvuk i HEOS ekosustav, ali i objašnjavamo što je multiroom i kako funkcionira u praksi na konkretnom primjeru s tri uređaja. Odgovaramo i na glavno pitanje: kako Home 400 stoji uz Sonos Eru 300, svojeg najljućeg konkurenta.

Za 50 eura, White Shark Gorilla Pro nudi tri načina spajanja (2,4 GHz dongle, Bluetooth i žično), 53 mm drivere, 225 grama žive vage i 30 sati baterije. U videu smo testirali oba mikrofona - odvojivi i integrirani - pa nećete samo vidjeti headset sa svih strana, već i čuti snimke njegovih mikrofona, kako biste mogli sami prosuditi što dobivate za potrošeni novac. Glavni mikrofon kvalitetom iznenađuje, a ukupna vrijednost za novac jedna je od boljih u klasi.

ASUS ROG Strix Aiolos je kućište za M.2 SSD-ove s 20-gigabitnim USB-C sučeljem, aluminijskim oklopom, RGB trakom i ROG SSD Dashboardom za praćenje zdravlja SSD-a. Ono što ga izdvaja od sličnih uređaja jest mehanička konstrukcija - kućište se otvara opružnim polugama, bez alata, za nekoliko sekundi. Prihvaća NVMe i SATA formate (2242, 2260, 2280), a cijena je oko 65 eura. Pogledajte što se dobiva u kutiji i kako izgleda ugradnja SSD-a.

Uoči ovogodišnjeg izdanja konferencije .debug objavili smo i seriju kratkih intervjua s partnerima konferencije. Razgovarali smo s predstavnicima tvrtki Google, Solflare, Pontis Technology, Erste banka, Aircash i Endava - o njihovim projektima, tehnologijama i razlozima zašto ih zanima domaća developerska scena. Obavezan sadržaj za sve koji prate domaći tech ekosustav.

