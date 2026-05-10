Je li Denon Home 400 bolji od Sonosa i koji nam je omiljeni headset za 50 €? Odgovaramo na YouTubeu!

Na Bugovom YouTube kanalu testirali smo Denonov bežični multiroom zvučnik koji tvrdi da je bolji od Sonosa i povoljni headset White Shark Gorilla Pro, a otpakirali smo Asusovo kućište za M.2 SSD koje ne traži odvijač

Bug.hr nedjelja, 10. svibnja 2026. u 11:00

Na Bugovom YouTube kanalu u najnovijoj seriji videa objavili smo nekoliko sadržaja različitih kategorija. Ponešto za sebe pronaći će audiofili, kupci jeftinih slušalica i programeri. Prije nego krenemo sa sažetkom, mali teaser: za idući tjedan pripremamo jednu reportažu s terena te unboxinge zanimljive matične ploče i bešumnog industrijskog mini računala. Također radimo na nekoliko novih recenzija, stoga se pretplatite se na Bugov YouTube kanal kako biste među prvima vidjeli taj i sve druge nadolazeće sadržaje. Besplatno je!

Denon Home 400 je bežični multiroom zvučnik sa šest zvučničkih jedinica, od kojih su dvije usmjerene prema stropu za pravi Dolby Atmos. Donosi Wi-Fi 6E, Bluetooth LE-Audio i AirPlay 2, a temeljen je na moćnoj platformi HEOS - sve to za 499 eura. No što to zapravo znači i je li to razumna cijena? U videu prolazimo kroz dizajn, zvuk i HEOS ekosustav, ali i objašnjavamo što je multiroom i kako funkcionira u praksi na konkretnom primjeru s tri uređaja. Odgovaramo i na glavno pitanje: kako Home 400 stoji uz Sonos Eru 300, svojeg najljućeg konkurenta.

Za 50 eura, White Shark Gorilla Pro nudi tri načina spajanja (2,4 GHz dongle, Bluetooth i žično), 53 mm drivere, 225 grama žive vage i 30 sati baterije. U videu smo testirali oba mikrofona - odvojivi i integrirani - pa nećete samo vidjeti headset sa svih strana, već i čuti snimke njegovih mikrofona, kako biste mogli sami prosuditi što dobivate za potrošeni novac. Glavni mikrofon kvalitetom iznenađuje, a ukupna vrijednost za novac jedna je od boljih u klasi.

ASUS ROG Strix Aiolos je kućište za M.2 SSD-ove s 20-gigabitnim USB-C sučeljem, aluminijskim oklopom, RGB trakom i ROG SSD Dashboardom za praćenje zdravlja SSD-a. Ono što ga izdvaja od sličnih uređaja jest mehanička konstrukcija - kućište se otvara opružnim polugama, bez alata, za nekoliko sekundi. Prihvaća NVMe i SATA formate (2242, 2260, 2280), a cijena je oko 65 eura. Pogledajte što se dobiva u kutiji i kako izgleda ugradnja SSD-a.

Uoči ovogodišnjeg izdanja konferencije .debug objavili smo i seriju kratkih intervjua s partnerima konferencije. Razgovarali smo s predstavnicima tvrtki GoogleSolflare, Pontis Technology, Erste banka, Aircash i Endava - o njihovim projektima, tehnologijama i razlozima zašto ih zanima domaća developerska scena. Obavezan sadržaj za sve koji prate domaći tech ekosustav.

