Je li prvi električni Ferrari lijep kao grijeh ili ružan kao pakao?

Gost Tech Radara danas je Kruno Ćosić, auto i tech novinar koji uz nove gadgete komentira i kontroverzni električni Ferrari Luce...

Tjedan je kada se u Hrvatskoj događa najveći tehnološki spektakl godine, .debug, pa vam donosimo recenzije zanimljivih novih mobitela, neobičnih gadgeta i predstavljanje prvog ikada potpuno električnog Ferrarija koji je uzbukrao Internet... Je li taj automobil posebno ružan ili posebno lijep, čut ćemo od gosta Tech Radara, iskusnog auto i tech novinara Krune Ćosića.

Tech Radar gledajte nedjeljom na N1 TV i na portalu Bug.hr.