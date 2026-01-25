Kako je i zašto hrvatski pametni ručnik zaludio Amere na CES-u 2026 nakon pobjede na Idea Knockoutu?

Gosti današnjeg Tech Radara su Antonio Gergorić, CEO startupa GYM3000.com i Bojan Mušćet, doajen CES-a. Pričaju kako je Hrvatima bilo na najvećem svjetskom tehnološkom showu u Las Vegasu...

Dvanaestu godinu za redom Hrvatska je, zahvaljujući Idea Knockoutu, nacionalnom natjecanju tehnoloških startupa, imala svoje predstavnike na CES, najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji se početkom siječnja održao u Las Vegasu. Ovaj put u Ameriku su putovali mladi, poduzetni sportaši iz tvrtke GYM3000.COM, sa svojim pametnim ručnikom za teretanu. U današnjem Tech Radaru o velikom uspjehu ovog startupa na sajmu govore Antonio Gergorić, osnivač i CEO ovog startupa i Bojan Mušćet, jedan od utemeljitelja Idea Knockouta…

