Koliko se tehnologija u našem domu stvarno promijenila u posljednjih 20 godina?

Prije 20 godina perilica je imala mehanički kotačić, monitori su bili maleni, a klimu smo palili tek za nekoliko najtoplijih dana u godini. Povodom 20 godina djelovanja LG-ja u Hrvatskoj prošli smo kroz televizore, monitore, perilice te uređaje za grijanje i hlađenje i provjerili gdje je ostvaren stvarni napredak

Danas televizor sam prilagođava sliku i zvuk, perilica procjenjuje kako oprati odjeću, a grijanje uključujemo mobitelom s posla. Što od toga je stvaran korak naprijed, a koliko dobro upakirana marketinška priča? LG upravo slavi 20 godina djelovanja u Hrvatskoj pa su nam tvrtkini predstavnici tom prigodom otkrili ponešto o kupovnim navikama hrvatskih potrošača, po čemu se najviše razlikuju u odnosu na ostatak Europe te koje će funkcije, zasad rezervirane za najskuplje uređaje, za par godina biti standardne i dostupne svima.

Jesu li promjene stvarne ili tek dobar marketing, prosudite u videu.

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