Komplet koji spašava zglobove i najjeftiniji Sonos zvučnik: novi videi na Bugovom YouTube kanalu

Testirali smo Logitechev ergonomski komplet koji obećava okončati umor u rukama i Sonosov najpovoljniji bežični zvučnik, a također smo raspakirali dvije matične ploče - po jednu iz crvenog i plavog tabora

Protekla dva tjedna na Bugovom YouTube kanalu bila su raznolika, a prije nego što krenemo, brzinska najava: za idući tjedan pripremamo recenzije jeftinog električnog bicikla koji obećava dobre offroad performanse (jedva smo preživjeli) te televizora koji se pokazao kao trenutačno najisplativija kupnja iz svijeta OLED-a - konkretan model mogao bi vas iznenaditi. Pretplatite se na Bugov YouTube kanal kako biste među prvima vidjeli taj i sve druge nadolazeće sadržaje - besplatno je!

Počinjemo s nečim što će prepoznati svatko tko za stolom provede osam i više sati: bolni zglobovi i umor u rukama. Logitech Signature Comfort Plus Combo MK880 spaja ergonomsku membransku tipkovnicu s integriranim osloncem za dlanove i miš M850 L s dosad neviđenim jastučićem na hrptu, a cijela priča vrti se oko pitanja isplati li se u zdravlje uložiti oko 110 eura. U recenziji provjeravamo koliko je ta kombinacija doista udobna, kakva je kvaliteta izrade, koliko su tipke tihe u svakodnevnom radu (uz uključenu demonstraciju) te ima li Logitechova priča smisla za uredske radnike i kućne štancere.

Zatim se iz radnih soba selimo u dnevni boravak i druge prostorije naših domova. Sonos Era 100 SL u biti je Era 100 bez mikrofona i 50 eura jeftiniji, čime postaje najpovoljniji fiksni Sonosov zvučnik na tržištu - za manje od 200 eura dobivate potencijalno najisplativiji bežični zvučnik kojeg trenutačno možete kupiti. Provjeravamo što točno gubite odustajanjem od mikrofona, kako zvuči u praksi i zašto je, uz jednu iznimku, Era 100 SL ipak vrijedan novca.

Za one koji planiraju gradnju novog računala (ima li još takvih?) slijede dva unboxinga matičnih ploča, svaka na svojoj platformi. Na Intelovoj strani je Gigabyteov Z890 Aorus Elite WiFi7 Plus, ATX ploča za Core Ultra 200S procesore koja cijenom spada u pristupačniji dio Z890 ponude, ali na opremi nije štedjela. Vadimo je iz kutije i proučavamo raspored M.2 i PCIe utora te adute poput 5-gigabitnog Etherneta, Wi-Fija 7 i USB4 sučelja sa stražnje strane.

Na AMD-ovoj strani je ASUS ProArt B850-Creator WiFi NEO, AM5 ploča koja ide posve suprotnim smjerom - bez RGB-a i napornih gejmerskih dodataka, s crnim PCB-om sa zlatnim detaljima, dva 5-gigabitna mrežna porta i nizom drugih dodataka. Mogućnostima i cijenom od 350 eura cilja na kreativce i radne stanice, pa u videu vadimo iz kutije i gledamo kome je zapravo namijenjena.

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