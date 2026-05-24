Na YouTubeu pogledajte robotski usisavač koji je preživio pse i djecu te tipkovnicu koja se otvara

Na Bugovom YouTube kanalu za nama je još jedan aktivan tjedan, u kojem smo objavili tri videa različitih kategorija, od pametnih kućanskih aparata do reportaže s terena. Za idući tjedan pripremamo recenziju laptopa s dva ekrana i Sonosovog novog najjeftinijeg zvučnika.

Roborock Saros 20 Sonic je robotski usisač i perač podova s 36.000 Pa usisne snage, soničnom krpom VibraRise 5.0 koja vibrira 4.000 puta u minuti i uvlačivim LiDAR-om, koji mu omogućuje prolaz ispod niskog namještaja. Bazna stanica RockDock pere krpu autonomno dok robot radi, automatski dozira deterđent i ispire je vodom zagrijanom do 100°C. Testirali smo ga u stvarnim uvjetima, u domu s dva psa i dvoje djece, a je li preživio - pogledajte u videu.

Za ljubitelje tipkovnica donosimo recenziju mehaničkog modela ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless. To je mehanička tipkovnica 96-postotnog formata s gasket mount konstrukcijom, silikonskim slojevima, hot-swap prekidačima i autonomijom od oko 600 sati uz isključen RGB. Cijena je 150 eura, što je jeftinije od očekivanog. U kutiji dolazi Torx ključ te se čitava tipkovnica otvara bez gubitka jamstva - korisnici su pozvani na rastavljanje i modifikaciju. U recenziji objašnjavamo zašto smatramo da se radi o najisplativijoj tipkovnici u Asusovoj ponudi.

Bili smo na otvorenju Avitehove nove poslovnice na Jankomiru. Tisuću kvadrata, dva milijuna eura investicije i četiri godine planiranja rezultiralo je, kako kažu, najvećim i najkompletnijim fizičkim prodajnim mjestom za foto i video opremu u regiji - s više od 100 brendova, uključujući Sony, Canon, DJI, Blackmagic Design i mnoge druge. Ako vas zanima kako prostor izgleda iznutra i zašto je preseljenje iz centra na Jankomir itekako dobrodošao potez, odgovor je u videu.

Uz to, objavili smo nova tri intervjua s partnerima ovogodišnje konferencije .debug - s predstavnicima tvrtki Infigo IS, Abysalto i Ericsson Nikola Tesla.

A kao posebnu poslasticu - dopisom vam jedno od najboljih predavanja s ovogdišnjeg Bug Future Showa - jedan od najuspješnijih regionalnih kripto-startupaša, Filip Dragoslavić. otkriva kako blockchain tehnologija iz korijena mijenja globalnu ekonomiju i naše živote, čineći tehnologiju u pozadini nevidljivom, a mogućnosti beskonačnim. Doznajte zašto je 'Novac 3.0' ključna karika u izgradnji nove stvarnosti i kako će izgledati financijski sustavi u kojima softverski kôd preuzima ulogu povjerenja i posrednika.

