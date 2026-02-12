Najbolji trenuci Bug Future Showa 2026 u 90 sekundi

Pogledajte kako je bilo na najspektakularnijem tehnološkom showu u regiji, koji se 13. godinu zaredom održao u Zagrebu te okupio tisuće entuzijasta, geekova i ljubitelja tehnologije i zabave

U četvrtak, 5. veljače, u Zagrebu je održan trinaesti Bug Future Show, pod motom "The Next Real". Kao i obično, spektakularni je događaj okupio više tisuća posjetitelja, koji su tijekom cijelog dana mogli uživati u predavanjima, panel raspravama i radionicama koje su za njih pripremili vrhunski govornici. Podijeljeni su deseci nagrada najspretnijima i najkreativnijima, sve uz izvrsnu atmosferu i spektakularan program od početka do kraja na tri paralelna tracka.

Ako ste na BFS-u bili, donosimo vam kratki podsjetnik na sve viđeno, a ako nekim slučajem niste – pogledajte što ste propustili.

Najbolje s Bug Future Showa 2026 u 90 sekundi:

Partneri i sponzori Bug Future Showa 2026: