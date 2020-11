Predizborni specijal Tech Radara s Markom Rakarom: je li za budućnost techa bolji Biden ili Trump?

Gost današnjeg specijalnog izdanja Tech Radara je Marko Rakar, politički i IT savjetnik, koji analizira utjecaj tehnologije na američke predsjedničke izbore, ali i utjecaj izbora na tech industriju...

Pred nama su američki predsjednički izbori, na čije će rezultate uvelike utjecati digitalne tehnologije, ali i čiji će rezultati, isto tako, itekako utjecati na to kako će se digitalne tehnologije razvijati u budućnosti. Trump ili Biden – svima koji se bavite tehnologijom, pa i svima koji ju koriste, diljem svijeta, ne bi smjelo biti svejedno… Tim povodom, gost specijalnog izdanja Tech Radara je Marko Rakar, politički i IT savjetnik, koji se osvrnuo na utjecaj deepfakea na izbore, mogućnosti utjecaja na rezultate digitalnim metodama iz Kine i Rusije, ali i na utjecaj rezultata izbora na tech kompanije poput Huaweija i TikToka te one koje kotiraju na američkoj burzi...

