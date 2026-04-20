Span priprema Cyber Security Arenu 2026 - najveću konferencije o kibernetičkoj sigurnosti u regiji

Za nekoliko tjedana, od 20. – 22. svibnja, u Poreču će se održati treća Spanova Cyber Security Arena, najveća regionalna konferencija o kibernetičkoj sigurnost. Sve češći i sofisticiraniji cyber napadi, kao i regulativa koja se uspostavlja po pitanju obrane od takvih napada itekako iziskuju razmjenu znanja na ovakvim događajima. O tome što očekivati na Cyber Security Areni u Tech Radaru govore programski direktori konferencije, Antonija Vojnović, Governance, Risk and Compliance Department Manager u Spanu i Hrvoje Englman, Spanov Chief Information Security Officer…

