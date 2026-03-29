Superračunalo na dlanu, tiha zvijer od 1600 W i robot koji preskače pragove - novi tjedan na BugTV-u

Ovog tjedna na Bugovom YouTube kanalu objavili smo pet novih videa. Svaki pokriva nešto potpuno drugačije: od ozbiljnog AI hardvera, preko PC komponente za najzahtjevnije korisnike, do robotskog usisavača koji se penje po visokim pragovima.

Za idući tjedan pripremamo nešto zanimljivo za sastavljače PC konfiguracija: unboxing dviju matičnih ploča, jedne iz kategorije "koliko malo možeš platiti, a da dobiješ solidnu ploču" i jedne iz klase "tko si, pobogu, to može priuštiti". U izradi su i recenzije zanimljivih tipkovnica s magnetskim prekidačima. Pretplatite se na Bugov YouTube kanal da među prvima pogledate nove sadržaje - besplatno je!

Krenimo od najzvučnijeg. ASUS Ascent GX10 je malo stolno "superračunalo" koje pokreće NVIDIA GB10 Grace Blackwell superčip sa 128 GB objedinjene memorije, što je dovoljno za lokalno pokretanje velikih AI modela poput LLaMA 70B - bez clouda, iritantnih pretplata i slanja podataka trećim stranama. Cijena? Preko 4.000 eura. Je li to budućnost AI razvoja ili samo skupa nišna igračka? Pogledajte recenziju.

Za ljubitelje PC hardvera imamo unboxing komponente koju je riječima teško opisati: Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition. Što dobijete kad dva izuzetno cijenjena brenda u PC industriji udruže snage? Napajanje snage 1.600 W, 80 Plus Titanium certifikat učinkovitosti, Cybenetics Lambda A++ certifikat tišine (manje od 15 dB) i Noctua 120-milimetarski ventilator u prepoznatljivim bojama. Tri kilograma luksuznog hardvera za oko 550 eura. U videu otvaramo kutiju i pregledavamo opremu pa možete vidjeti zašto kažemo da ovo brutalno napajanje izgleda kao umjetničko djelo.

Iz Varšave donosimo reportažu s Roborockovog predstavljanja nove generacije robotskih usisavača, Saros 20 i Saros 20 Sonic. Najzanimljiviji detalj? Jedan i drugi prelaze pragove visine od gotovo devet centimetara. Donosimo i kratak pregled F25 linije uspravnih mokrih usisavača. Kad će recenzije? Čim uređaji stignu na test!

Tu je i udarni keynote s ovogodišnjeg Bug Future Showa, u kojem vas legendarni Bojan Ždrnja - bijeli haker, CTO tvrtke Infigo i dugogodišnji suradnik Buga - kroz stvarne primjere upoznaje sa svijetom zlih hakera i jezivih potencijala koje takvima pruža umjetna inteligencija.

Najzad, tu je jednominutna recenzija pametnog sata Huawei Watch GT Runner 2, laganog modela fokusiranog na trkače. Nije savršen, ali za trkače ima smisla.