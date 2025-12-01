Tech Radar s povratkom N1 TV-a na IPTV platformu teleoperatera A1 Hrvatska ponovno dostupan svima

Od danas je N1 TV, na kojem se već desetu godinu za redom u koprodukciji s Bugom emitira emisija Tech Radar, moguće gledati i na IPTV platformi teleoperatera A1 Hrvatska...

Za emisiju Tech Radar, koju Bug već desetu godinu za redom stvara u koprodukciji s N1 TV-om, danas je stigla vrlo važna – i sretna – vijest. Vidjeli ste je već na našem portalu: N1 televizija vraća na IPTV platformu teleoperatera A1 Hrvatska.

Od danas, drugim riječima, možete ponovno gledati N1 na IPTV platformi kompanije koja je ujedno i generalni pokrovitelj .debuga, najvećeg godišnjeg okupljnja IT-jevaca u našoj regiji, pa je povratak najdugovječnije tehnološke televizijske emisije na A1 platformu tim više nešto što pozdravljamo i smatramo izvanrednim kako za medijsku, teko i za tech scenu u nas.

Emisija koju stvaraju Bug i N1 TV sada je dostupan praktički svugdje - na HT-ovom MaxTV-u, Telemachovoj platformi EON, i sad opet na A1. To znači da možemo doprijeti do onih koji tek otkrivaju što znači digitalna transformacija, ali i do onih koji žele razumjeti kako nove tehnologije mijenjaju naš svakodnevni život i posao.

Veseli nas što će sada i korisnici A1 moći pratiti naše analize AI revolucije, kripto trendova, startup scene, kao i praktične savjete o tome kako tehnologija može poboljšati poslovanje. U vrijeme kada McKinsey predviđa da će 375 milijuna ljudi morati promijeniti karijeru zbog AI-ja do 2030., ovakva dostupnost informacija o svijetu novih tehnologija nije luksuz - nužnost je.

Dobrodošli natrag među gledatelje N1 televizije, dragi A1 korisnici! Vidimo se svake nedjelje u Tech Radaru…