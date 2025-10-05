VIDEO: Evo zašto je pametni ručnik koji je pobijedio na Idea Knockoutu 2025 - pametan

Gosti današnjeg Tech Radara su Antonio Gergurić i Ivan Perko iz startupa GYM3000.com koji je s projektom pametnog ručnika pobijedio na Idea Knockoutu 2025...

Dvanaestu godinu za redom u Zagrebu se održao Idea Knokout, natjecanje tehnoloških ideja na kojem je glavna nagrada putovanje u Las Vegas i izlagački štand na CES-u, najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija, a pobijedio je tim GYM3000.COM sa svojim pametnim ručnikom. U današnjem Tech Radaru gosti u studiju su Antonio Gergorić, osnivač i CEO ovog startupa i Ivan Perko, aktualni svjetski prvak u robotici i CTO pobjedničke ekipe s Idea Knockouta…

Idea Knockout 2025 održan je uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, a sponzori su bili Algebra Lab, Mastercard, Solflare, Studenac, Span i Xiaomi.