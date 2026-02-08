VIDEO: Najbolje i najluđe s Bug Future Showa 2026 - TV reportaža

Najbolje od najboljeg s nedavno održavnog Bug Future Showa 2026 saželi smo u video-reportaži od 20-ak minuta...

Kao i svake godine, najveći, najspektakularniji, najzabavniji (i jedini) tehnološki show u regiji, Bug Future Show 2026, snimali smo s nekoliko kamera kako bi vam cjelovite, montirane i postproducirane snimke svih predavanja i panela mogli pokloniti postavljanjem na YouTube u danima koji slijede...

Radeći na svim tim videima, naš velemajstor video produkcije Mario Baksa pripremio je i isječke najboljih momenata s ovogodišnjeg BFS-a, pa pogledajte što se sve događalo prije nekoliko dana u današnjem specijalnom izdanju Tech Radara...

Gledajte našu emisiju svake nedjelje na Bug.hr portalu i na N1 televiziji.