VIDEO: Vozili smo električnu Mazdu 6e i isprobali najbolje uredske gadgete...

Advent je pravo vrijeme za poslastice, uključujući i one tehnološke. Danas ćemo, u Tech Radaru, najprije sjesti za volan Mazde 6e, prvog potpuno električnog modela iz Hirošime koji spaja legendarnu eleganciju limuzine s tihim, moćnim električnim pogonom i nultom emisijom štetnih plinova. Zatim otvaramo kutiju s najprestižnijim uredskim priborom koji je ikada izašao iz Durable laboratorija – stvarima koje vaš stol pretvaraju u pravi executive cockpit, a na kraju u ruke uzimamo Motorolu edge 70, telefon koji dokazuje da srednja klasa može izgledati i raditi kao potpuni premium model! Gost Tech Radara je tech analitičar Bojan Mušćet...

Tech Radar gledajte nedjeljom na N1 TV i na portalu Bug.hr...