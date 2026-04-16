Adobe preko Fireflya uvodi konverzacijsko uređivanje sadržaja uz pomoć AI-a

Iz Adobea kažu da Firefly AI Assistant predstavlja temeljni pomak u kreativnom radu koji smanjuje tehničke prepreke i ubrzava procese, a kreator pritom ima punu kontrolu nad svime

Adobe je predstavio novi Firefly AI Assistant, alat koji omogućuje uređivanje sadržaja pomoću tekstualnih naredbi u konverzacijskom sučelju, čime najavljuje značajnu promjenu u načinu na koji kreatori pristupaju radu.

Naime, umjesto ručnog korištenja pojedinih aplikacija iz Creative Clouda, korisnici sada mogu jednostavno opisati željene izmjene, dok AI automatski odrađuje sve potrebne korake kako bi zahtjev bio ispunjen.

Sve se temelji na projektu Project Moonlight koji je predstavljen prošle godine, a koji omogućuje izvođenje složenih zadataka kroz povezivanje različitih alata poput Photoshopa, Premiera, Lightrooma i Illustratora. Korisnici tako mogu zadati naredbe poput “retuširaj ovu fotografiju” ili “prilagodi za društvene mreže”, nakon čega sustav nudi više varijanti rezultata i dodatne opcije za fino podešavanje.

Treba napomenuti i da Firefly AI Assistant uči korisničke navike i preferencije, uključujući stil, alate i radne procese, kako bi s vremenom pružao personaliziranije rezultate. Kako je za The Verge izjavio Adobeov direktor za AI, Alexandru Costin, korisnici će moći odlučiti žele li omogućiti ovu značajku te odabrati projekte iz kojih će sustav učiti.

Također, navodi se da će kreatori moći izrađivati vlastite Creative Skills alate s unaprijed definiranim postavkama ili koristiti postojeće iz biblioteke, čime se dodatno pojednostavljuje ponavljanje specifičnih zadataka.

Firefly AI Assistant uskoro bi trebao postati dostupan unutar Firefly AI studija, no točan datum izdavanja trenutno nije objavljen.