"Rano je reći", tako je otprilike odgovorio Mao Zedong (ili je to bio Deng Xiaoping), na pitanje novinara kako procjenjuje povijesno-političko značenje Francuske revolucije iz 1789.? Pitanje je bilo postavljeno negdje sedamdesetih godina prošlog stoljeća (ili osamdesetih, svejedno). Identičan odgovor, "rano je reći", sugerirala bi Carlota Perez, venezuelanska znanstvenica s već skoro polustoljetnim boravkom u Sjedinjenim Državama, na pitanje o značenju umjetne inteligencije na razvoj ekonomije i društva, sudeći barem prema njezinoj prijelomnoj studiji "Technological Revolutions and Financial Capital". Studija je objavljena 2002. godine, ali još je dovoljno značajna da najnovija, upravo objavljena, knjiga slavnog Darona Acemoglua i Simona Johnsona pod naslovom "Power & Progress" (2023), očito ponavlja obrasce koje je uočila Perez (Acemoglu je inače s drugim autorom, Jamesom Robinsonom, objavio prije desetak godina silno popularnu i u nas prevedenu knjigu "Zašto nacije propadaju"). U knjizi "Power & Progres" prati se utjecaj tehnoloških promjena na ekonomsku i političku moć i nejednakost u posljednjih 1000 godina (i preporučljiva je za ljetno čitanje). O razvoju i efektima umjetne inteligencije na društvo još ne znamo skoro ništa, osim da trenutačno vlada puno panike. Svaka je promjena drukčija, ali pogled unatrag, na prethodne tehnološke promjene, jedan je od načina da pokušamo shvatiti što bi se moglo događati.