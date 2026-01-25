AI revolucija 2025.: od dominacije ChatGPT-a do pojave značajnih novih izazivača

Godina 2025. označila je ključnu prekretnicu u razvoju generativne umjetne inteligencije, u kojoj su fokus na algoritamsku efikasnost, integraciju u ekosustave i autonomno djelovanje redefinirali globalno tržište

Proteklu 2025. godinu na tržištu generativne umjetne inteligencije obilježila je izrazita dinamika, pojava ovih neočekivanih igrača, ali i nekoliko ključnih promjena koje su naznačile dolazak nove paradigme u razvoju modela. Iako je ChatGPT tijekom cijele godine zadržao status vodećeg servisa po ukupnom volumenu prometa, konkurencija je ostvarila značajan napredak, čineći tržišnu borbu za korisnika zanimljivijom, a alate sve dostupnijima i boljima.

Pregled godine

Prema statistici SimilarWeba, prvi značajan "potres" na AI tržištu dogodio se u veljači, pojavom kineskog modela DeepSeek, koji je zabilježio skok internetskog prometa od 121%. Lansiranje modela DeepSeek V4 izazvalo je globalnu "krizu" jer je on performansama parirao vodećim američkim modelima uz drastično niže troškove treniranja. Ovaj je događaj prisilio industriju da prioritet stavi na algoritamsku efikasnost umjesto na puko povećanje računalne snage.

Nagla pojava DeepSeeka SimilarWeb

Gotovo istodobno Muskov xAI je lansirao Grok 3, što je rezultiralo astronomskim rastom prometa na njemu, od preko 4.000%, također u veljači. Iako je Grok privukao masovnu pozornost svojom specifičnom osobnošću i integracijom s platformom X, podaci pokazuju da se tijekom ljetnih mjeseci suočio s poteškoćama u zadržavanju korisnika u usporedbi s alatima fokusiranim na produktivnost.

Skok Groka i hlađenje interesa SimilarWeb

S druge strane, Googleov Gemini pokazao se kao najstabilniji "novi" igrač s ukupnim godišnjim rastom od 548%. Ključni trenuci za Google bili su rujan, kada je predstavljen Gemini 2.5 s naprednim multimodalnim mogućnostima te prosinac, kad je lansiran Gemini 3. Googleova prednost ovdje leži u dubokoj integraciji AI alata u postojeći ekosustav, čime korištenje njihove umjetne inteligencije ima cilj postati neprimjetan dio svakodnevnog rada u Gmailu i ostalim alatima.

Polagan ali siguran napredak Geminija SimilarWeb

Listopad 2025. donio je novu fazu tržišne bitke u kojoj su Meta, Anthropic i Perplexity transformirali ulogu chatbotova. Meta AI je iskoristila svoju društvenu bazu integracijom u Facebook i Instagram, dok su Anthropic i Perplexity napravili iskorak prema "agentskom AI-ju". Anthropic je uveo značajku "Skills" koja omogućuje Claudeu izvršavanje kompleksnih radnih procesa, dok je Perplexity lansirao preglednik Comet za autonomno istraživanje Interneta.

Kraj godine jasno je pokazao da se industrija pomaknula s modela koji samo daju informacije prema sustavima koji samostalno izvršavaju zadatke. Pobjednici u ovoj fazi razvoja više nisu samo oni koji nude odgovore, već oni čiji sustavi mogu autonomno pretraživati, kodirati i upravljati profesionalnim radnim procesima u ime korisnika te koristiti kontekst kako bi odgovore AI-ja prilagodili i uskladili s onim što svakom pojedinom korisniku u danom trenutku treba.