AI revolucija 2025.: od dominacije ChatGPT-a do pojave značajnih novih izazivača

Godina 2025. označila je ključnu prekretnicu u razvoju generativne umjetne inteligencije, u kojoj su fokus na algoritamsku efikasnost, integraciju u ekosustave i autonomno djelovanje redefinirali globalno tržište

Sandro Vrbanus nedjelja, 25. siječnja 2026. u 16:30

Proteklu 2025. godinu na tržištu generativne umjetne inteligencije obilježila je izrazita dinamika, pojava ovih neočekivanih igrača, ali i nekoliko ključnih promjena koje su naznačile dolazak nove paradigme u razvoju modela. Iako je ChatGPT tijekom cijele godine zadržao status vodećeg servisa po ukupnom volumenu prometa, konkurencija je ostvarila značajan napredak, čineći tržišnu borbu za korisnika zanimljivijom, a alate sve dostupnijima i boljima.

Pregled godine

Prema statistici SimilarWeba, prvi značajan "potres" na AI tržištu dogodio se u veljači, pojavom kineskog modela DeepSeek, koji je zabilježio skok internetskog prometa od 121%. Lansiranje modela DeepSeek V4 izazvalo je globalnu "krizu" jer je on performansama parirao vodećim američkim modelima uz drastično niže troškove treniranja. Ovaj je događaj prisilio industriju da prioritet stavi na algoritamsku efikasnost umjesto na puko povećanje računalne snage.

Nagla pojava DeepSeeka 📷 SimilarWeb
Nagla pojava DeepSeeka SimilarWeb

Gotovo istodobno Muskov xAI je lansirao Grok 3, što je rezultiralo astronomskim rastom prometa na njemu, od preko 4.000%, također u veljači. Iako je Grok privukao masovnu pozornost svojom specifičnom osobnošću i integracijom s platformom X, podaci pokazuju da se tijekom ljetnih mjeseci suočio s poteškoćama u zadržavanju korisnika u usporedbi s alatima fokusiranim na produktivnost.

Skok Groka i hlađenje interesa 📷 SimilarWeb
Skok Groka i hlađenje interesa SimilarWeb

S druge strane, Googleov Gemini pokazao se kao najstabilniji "novi" igrač s ukupnim godišnjim rastom od 548%. Ključni trenuci za Google bili su rujan, kada je predstavljen Gemini 2.5 s naprednim multimodalnim mogućnostima te prosinac, kad je lansiran Gemini 3. Googleova prednost ovdje leži u dubokoj integraciji AI alata u postojeći ekosustav, čime korištenje njihove umjetne inteligencije ima cilj postati neprimjetan dio svakodnevnog rada u Gmailu i ostalim alatima.

Polagan ali siguran napredak Geminija 📷 SimilarWeb
Polagan ali siguran napredak Geminija SimilarWeb

Listopad 2025. donio je novu fazu tržišne bitke u kojoj su Meta, Anthropic i Perplexity transformirali ulogu chatbotova. Meta AI je iskoristila svoju društvenu bazu integracijom u Facebook i Instagram, dok su Anthropic i Perplexity napravili iskorak prema "agentskom AI-ju". Anthropic je uveo značajku "Skills" koja omogućuje Claudeu izvršavanje kompleksnih radnih procesa, dok je Perplexity lansirao preglednik Comet za autonomno istraživanje Interneta.

Kraj godine jasno je pokazao da se industrija pomaknula s modela koji samo daju informacije prema sustavima koji samostalno izvršavaju zadatke. Pobjednici u ovoj fazi razvoja više nisu samo oni koji nude odgovore, već oni čiji sustavi mogu autonomno pretraživati, kodirati i upravljati profesionalnim radnim procesima u ime korisnika te koristiti kontekst kako bi odgovore AI-ja prilagodili i uskladili s onim što svakom pojedinom korisniku u danom trenutku treba.

Dominacija ChatGPT-a se smanjuje 📷 SimilarWeb
Dominacija ChatGPT-a se smanjuje SimilarWeb


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi