Američke tech kompanije tvrde: budućnost AI-ja u otvorenosti

Čelnici 25 velikih tehnoloških kompanija pozivaju SAD da ne ponavlja pogreške iz prošlosti te da očuva AI modele otvorenih težina kako bi se osigurali ekonomski napredak i globalna sigurnost

Glavni izvršni direktor kompanije Nvidia, Jensen Huang, pojavio se na društvenoj mreži X (ili narodski, Twitteru) te je svoju prvu objavu na toj platformi, koja je privukla veliku pozornost, posvetio bitnoj stvari – otvorenom pismu koje je potpisalo 25 vodećih tehnoloških tvrtki, uključujući Microsoft, Palantir, Metu, Hugging Face i IBM. U pismu se upućuje izravno upozorenje vlastima u Washingtonu da ne ponavljaju pogreške iz 1980-ih godina, kada se pokušao pretjerano ograničiti razvoj softvera otvorenog koda.

Traži se manje regulative

Huang je time pokrenuo val, pa je tijekom proteklih dana pismo dobilo još više potpore među velikim kompanijama iz američkog tehnološkog sektora – pa ih je sada već pedesetak, uključujući OpenAI, OpenClaw, Google, ali (još) ne i Anthropic. Potpisnici ističu kako bi AI modeli s otvorenim težinama (engl. open-weight) trebali ostati temelj američkog vodstva u tehnološkom sektoru, izražavajući zabrinutost da bi nepromišljene regulative mogle ugroziti njihov opstanak. Navode i da otvoreni modeli jačaju sigurnost i kibernetičku zaštitu, ubrzavaju inovacije te omogućuju tehnološki suverenitet.

Pismo dalje navodi da su svijetu jednako potrebni i napredni zatvoreni i napredni otvoreni modeli. Povlačeći paralelu s pokretom za softver otvorenog koda iz 1980-ih, potpisnici navode kako je taj kod, unatoč početnom skepticizmu, postao temelj suvremenog Interneta te da sustavi otvorenog koda danas podupiru poslovanje najvećih tvrtki, ali i američke vojske i saveznih agencija.

For my first post, I’m sharing a letter @NVIDIA signed on why open models matter.



AI will transform every industry, power every company, and be built by every country.



Open models strengthen safety and cybersecurity, accelerate innovation and diffusion, and enable sovereignty.… pic.twitter.com/t02bi51N4C — Jensen Huang (@JensenHuang) July 24, 2026

U pismu se iznose tri ključna argumenta u korist modela otvorenog koda: oni proširuju ekonomske mogućnosti za startup tvrtke i sveučilišta, jačaju tržišno natjecanje sprječavajući monopol nekolicine tvrtki te poboljšavaju sigurnost. Sigurnosni napredak objašnjava se time što veći broj istraživača može neovisno pregledavati kod i uklanjati ranjivosti, umjesto oslanjanja na mali broj zatvorenih sustava koji predstavljaju pojedinačne točke ranjivosti. Također, pismo brani praksu "destiliranja" — treniranja jednog modela pomoću izlaznih podataka drugog — označavajući je kao legitimnu i dugogodišnju istraživačku tehniku, a ne krađu.

Istup tehnoloških čelnika dolazi u trenutku kada Washington raspravlja o mogućim ograničenjima za kineske otvorene modele, poput novog modela Kimi K3 tvrtke Moonshot AI, koji se ubraja među najsposobnije modele na svijetu. Američki tehnološki sektor ovime je prvi put jasnije odstupio od politike Bijele kuće, koja želi dodatno regulirati poslovanje s AI modelima. Ovih dana vladajućima je stigao i niz apela manjih kompanija, koje ovise o (često stranim) modelima otvorenih težina, u kojem pozivaju na razum i odustajanje od najavljene zabrane.

Otprilike jednake stavove oko modela otvorenih težina dijele svi potpisnici ranije spomenutog otvorenog pisma, koje zaključuju snažnom porukom: "Doba umjetne inteligencije može biti doba prosperiteta. Učinimo li pravi izbor, AI otvorenih težina može proširiti prilike, ojačati tržišno natjecanje, produžiti američko tehnološko vodstvo, ublažiti rizik i osigurati da se prednosti ove izvanredne tehnologije široko dijele diljem našeg gospodarstva. Tu je budućnost vrijedno graditi, a Sjedinjene Američke Države trebale bi biti predvodnik u njezinoj izgradnji."