Anthropic novim alatom želi riješiti najteži dio izrade AI agenata

Novi alat Claude Managed Agents nudi tvrtkama gotovu infrastrukturu za izradu i implementaciju autonomnih AI sustava, pojednostavljujući proces koji je dosad bio prepreka automatizaciji poslovanja

Bug.hr četvrtak, 9. travnja 2026. u 07:12

Anthropic je jučer najavio lansiranje novog proizvoda koji tvrtkama treba znatno olakšati izradu i implementaciju AI agenata. Alat, nazvan Claude Managed Agents, developerima nudi gotovu infrastrukturu za izgradnju autonomnih AI sustava, rješavajući kompleksan problem koji je dosad bio glavna prepreka za automatizaciju radnih zadataka.

Infrastruktura kao usluga

Angela Jiang, voditeljica proizvoda za Claude Platform, tvrdi da postoji značajan jaz između onoga što Anthropicovi modeli mogu i onoga za što ih tvrtke trenutno koriste. Novi alat, kako kaže, "omogućuje svakom poduzeću da preuzme najbolju infrastrukturu i implementira flotu Claude agenata za obavljanje bilo kojeg posla koji im je potreban."

Managed Agents developerima pruža takozvani agent harness, odnosno cjeloviti softverski okvir koji okružuje AI model kako bi mu pomogao da djeluje agentski - da poduzima akcije u ime korisnika. U praksi se to sastoji od softverskih alata, memorijskog sustava i druge podrške. Agenti stvoreni putem Claude Managed Agents dolazit će s ugrađenim izoliranim okruženjem (sandboxed environment), u kojem agent može pokretati softverske projekte na siguran način. Proizvod također omogućuje stvaranje agenata koji mogu autonomno raditi satima u oblaku, nadzirati što drugi Claude agenti rade i upravljati dopuštenjima za pristup određenim alatima.

"Kada je riječ o stvarnoj implementaciji i pokretanju agenata na velikoj skali, to je složen inženjerski problem distribuiranih sustava," objašnjava Katelyn Lesse, voditeljica inženjeringa za Claude Platform. "Mnogi klijenti s kojima smo razgovarali prije su imali čitav niz inženjera čiji je posao bio graditi i održavati te sustave. Sada kada im taj dio dajemo gotov, ti isti inženjeri mogu se usredotočiti na temeljne kompetencije svog poslovanja i proizvoda."

Kao primjer, startup za produktivnost Notion pokazao je kako koristi Managed Agents za automatizaciju procesa uvođenja novih klijenata. Menadžer proizvoda Eric Liu demonstrirao je kako je dugačak popis zadataka prebacio na Claude Managed Agenta, koji je zatim počeo samostalno izvršavati zadatke jedan po jedan.

Utrka za poslovno tržište

Ovaj potez Anthropicu daje mogućnost da iskoristi svoj brzorastući segment poslovanja s tvrtkama. Iz tvrtke su objavili da je njihov godišnji prihod premašio 30 milijardi dolara, što je otprilike tri puta više nego u prosincu 2025. godine. I Anthropic i OpenAI, koji također ima vlastitu platformu za agente pod nazivom Frontier, utrkuju se u izgradnji snažnih poslovnih rješenja dok se pripremaju za izlazak na burzu, što se očekuje već ove godine.

Većina nedavnog rasta prihoda Anthropica došla je od Claude Platforma, poslovnog proizvoda koji developerima omogućuje pristup AI modelima tvrtke putem API-ja. Koristeći taj API, tvrtke su već počele implementirati AI agente u svoja radna okruženja. Lansiranje modela nove generacije poput Opusa 4.6 s kontekstnim prozorom od milijun tokena dodatno je pojačalo sposobnosti ovih agenata, omogućujući im da obrađuju goleme količine informacija i obavljaju zadatke koji traju satima ili čak danima.

Investitori s Wall Streeta postali su oprezni prema dionicama softverskih tvrtki posljednjih mjeseci jer Anthropic i njegovi konkurenti nude rješenja koja bi tradicionalne SaaS (softver kao usluga) tvrtke mogle učiniti zastarjelima.

Bilo da se ta prijetnja materijalizira ili ne, lansiranje Managed Agents jasno pokazuje da Anthropic još uvijek ima značajan put pred sobom prije nego što većina poduzeća u potpunosti prijeđe na poslovanje pogonjeno Claudeom.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi