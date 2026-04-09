Anthropic novim alatom želi riješiti najteži dio izrade AI agenata

Novi alat Claude Managed Agents nudi tvrtkama gotovu infrastrukturu za izradu i implementaciju autonomnih AI sustava, pojednostavljujući proces koji je dosad bio prepreka automatizaciji poslovanja

Anthropic je jučer najavio lansiranje novog proizvoda koji tvrtkama treba znatno olakšati izradu i implementaciju AI agenata. Alat, nazvan Claude Managed Agents, developerima nudi gotovu infrastrukturu za izgradnju autonomnih AI sustava, rješavajući kompleksan problem koji je dosad bio glavna prepreka za automatizaciju radnih zadataka.

Infrastruktura kao usluga

Angela Jiang, voditeljica proizvoda za Claude Platform, tvrdi da postoji značajan jaz između onoga što Anthropicovi modeli mogu i onoga za što ih tvrtke trenutno koriste. Novi alat, kako kaže, "omogućuje svakom poduzeću da preuzme najbolju infrastrukturu i implementira flotu Claude agenata za obavljanje bilo kojeg posla koji im je potreban."

Managed Agents developerima pruža takozvani agent harness, odnosno cjeloviti softverski okvir koji okružuje AI model kako bi mu pomogao da djeluje agentski - da poduzima akcije u ime korisnika. U praksi se to sastoji od softverskih alata, memorijskog sustava i druge podrške. Agenti stvoreni putem Claude Managed Agents dolazit će s ugrađenim izoliranim okruženjem (sandboxed environment), u kojem agent može pokretati softverske projekte na siguran način. Proizvod također omogućuje stvaranje agenata koji mogu autonomno raditi satima u oblaku, nadzirati što drugi Claude agenti rade i upravljati dopuštenjima za pristup određenim alatima.

"Kada je riječ o stvarnoj implementaciji i pokretanju agenata na velikoj skali, to je složen inženjerski problem distribuiranih sustava," objašnjava Katelyn Lesse, voditeljica inženjeringa za Claude Platform. "Mnogi klijenti s kojima smo razgovarali prije su imali čitav niz inženjera čiji je posao bio graditi i održavati te sustave. Sada kada im taj dio dajemo gotov, ti isti inženjeri mogu se usredotočiti na temeljne kompetencije svog poslovanja i proizvoda."

Kao primjer, startup za produktivnost Notion pokazao je kako koristi Managed Agents za automatizaciju procesa uvođenja novih klijenata. Menadžer proizvoda Eric Liu demonstrirao je kako je dugačak popis zadataka prebacio na Claude Managed Agenta, koji je zatim počeo samostalno izvršavati zadatke jedan po jedan.

Utrka za poslovno tržište

Ovaj potez Anthropicu daje mogućnost da iskoristi svoj brzorastući segment poslovanja s tvrtkama. Iz tvrtke su objavili da je njihov godišnji prihod premašio 30 milijardi dolara, što je otprilike tri puta više nego u prosincu 2025. godine. I Anthropic i OpenAI, koji također ima vlastitu platformu za agente pod nazivom Frontier, utrkuju se u izgradnji snažnih poslovnih rješenja dok se pripremaju za izlazak na burzu, što se očekuje već ove godine.

Većina nedavnog rasta prihoda Anthropica došla je od Claude Platforma, poslovnog proizvoda koji developerima omogućuje pristup AI modelima tvrtke putem API-ja. Koristeći taj API, tvrtke su već počele implementirati AI agente u svoja radna okruženja. Lansiranje modela nove generacije poput Opusa 4.6 s kontekstnim prozorom od milijun tokena dodatno je pojačalo sposobnosti ovih agenata, omogućujući im da obrađuju goleme količine informacija i obavljaju zadatke koji traju satima ili čak danima.

Investitori s Wall Streeta postali su oprezni prema dionicama softverskih tvrtki posljednjih mjeseci jer Anthropic i njegovi konkurenti nude rješenja koja bi tradicionalne SaaS (softver kao usluga) tvrtke mogle učiniti zastarjelima.

Bilo da se ta prijetnja materijalizira ili ne, lansiranje Managed Agents jasno pokazuje da Anthropic još uvijek ima značajan put pred sobom prije nego što većina poduzeća u potpunosti prijeđe na poslovanje pogonjeno Claudeom.