Anthropicov Mythos stiže svima: Tjedni nas dijele od modela za kojeg "nema obrane"

Kako je tvrtka koja je u travnju rekla da nitko na svijetu nije spreman za Mythos, uključujući nju samu, za sedam tjedana procijenila da jest, i zašto taj zaokret pada točno tjednima prije izlaska na burzu

Bug.hr subota, 30. svibnja 2026. u 08:45
BUG/AI
BUG/AI

Dok je tehnološka javnost jučer bila zaokupljena nadogradnjama Claudea Opus 4.8, Anthropic je na samom kraju službene objave zakopao rečenicu koja vrijedi više od cijelog ostatka teksta: tvrtka očekuje da će Mythos-class modele ponuditi svim korisnicima u nadolazećim tjednima.

Sedam tjedana ranije, ovo nije bio plan.

Mythos Preview je 7. travnja predstavljen uz eksplicitno upozorenje da javnost neće dobiti pristup, ne zbog marketinškog opreza da ga ne kopira konkurencija, već zbog konkretne tehničke procjene da su AI modeli dosegli razinu sposobnosti gdje nadmašuju gotovo sve ljude u pronalaženju i autonomnom iskorištavanju softverskih ranjivosti. Argumenti za tadašnju izolaciju modela bili su potkrijepljeni primjerima koji graniče s kibernetičkim oružjem: Mythos je autonomno identificirao 17-godišnju ranjivost u FreeBSD-u koja omogućava administratorski pristup putem NFS poslužitelja, i kritičnu rupu u wolfSSL kriptografskoj knjižnici koja napadačima dopušta krivotvorenje certifikata banaka i davatelja elektroničke pošte. U prvom mjesecu Glasswing programa, Anthropic i pedesetak partnera identificirali su više od deset tisuća kritičnih ranjivosti u sistemski važnim softverima, što dodatno naglašava asimetriju moći o kojoj smo ranije pisali, ističući kako su prioritetni pristup dobile isključivo američke korporacije, dok su europske institucije i vlade ostale izvan zatvorenog kruga. O tome smo nedavno pisali.

Postavili ljestvicu pa preskaču

Vlastita procjena Anthropica bila je jasna: niti jedna organizacija, uključujući njih same, nije razvila zaštitne mjere koje bi pouzdano spriječile zlouporabu ovakvih modela. To je bila ljestvica koju su sami postavili. Sada odjednom kažu da su je preskočili.

"Brzo napredujemo u razvoju zaštitnih mjera i očekujemo da ćemo Mythos-class modele moći ponuditi svim korisnicima u nadolazećim tjednima", napisao je Anthropic u službenom blogu.

Iako razlika između samog Mythos Previewa i najavljenih modela leži u dodatnim slojevima zaštite i filtriranja, za krajnjeg korisnika ta je razlika gotovo irelevantna, jer ono što je dosad bilo strogo rezervirano za pedesetak organizacija s posebnim ugovorima sada ulazi u standardno programsko sučelje dostupno svima,

Reklama za investitore

Cijelu najavu nemoguće je ne povezati s novom rundоm financiranja o kojoj smo jučer pisali i sve glasnijim vijestima o izlasku na burzu ove jeseni: Anthropic je jučer zatvorio rundu od 65 milijardi dolara pri valuaciji od 900 milijardi, čime je formalno prestigao OpenAI kao najvrjednije AI poduzeće na tržištu, samo tri mjeseca nakon što je valuacija bila 380 milijardi. Rundu su vodili Greenoaks Capital, Sequoia, Altimeter i Dragoneer. Mythosovi novi modeli u općoj dostupnosti tjednima prije izlaska na burzu su, između ostalog, i reklama za investitore.

Procjena o spremnosti za tržište koju daje Anthropic temelji se isključivo na internim testiranjima koja nisu prošla nikakvu neovisnu provjeru, ostavljajući korisnike da vjeruju na riječ tvrtki koja je upravo redefinirala što se smatra dovoljno sigurnim. Korisnici koji budu koristili model neće znati gdje je ta ljestvica bila, ni kako je preskočena.

 

