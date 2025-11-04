Apple Intelligence dobiva velike nadogradnje s iOS-om 27

Sljedeće godina mogla bi biti godina kada će Apple konačno zakoračiti u svijet generativnog AI-a kojem već neko vrijeme dominiraju OpenAI i Google

Apple planira značajna poboljšanja svojeg sustava umjetne inteligencije u nadolazećem iOS-u 27. Kako otkriva Bloombergov Mark Gurman, iOS 27 donijet će velike nadogradnje unutar Apple Intelligencea te će naznačiti širu promjenu u Appleovoj AI strategiji.

Iako se ovdje radi o poprilično jakim tvrdnjama, Gurman za sada nije podijelio nikakve konkretne detalje. Poznato je samo da će iOS 27 biti službeno predstavljen u lipnju tijekom Appleove konferencije za developere, WWDC, a korisnicima bi trebao postati dostupan u rujnu, zajedno s iPhoneom 18.

Prije nego što se to dogodi, Apple će izdati iOS 26.4 koji bi trebao uvesti dugo očekivanu nadogradnju Siri, a sve to navodno uz pomoć Googleovog Geminija. Time bi Apple mogao konačno ozbiljnije zakoračiti u svijet generativnog AI-a u kojem trenutno dominiraju Google i OpenAI.