Apple navodno otvara Siri za alternativne chatbotove

Apple priprema značajne promjene za svoju Siri, a jedna od ključnih novosti mogla bi biti otvaranje prema alternativnim AI chatbotovima. Kako tvrdi dugogodišnji Appleov analitičar i Bloombergov novinar, Mark Gurman, tvrtka planira ovu funkcionalnost predstaviti s iOS-om 27, čije se predstavljanje očekuje 8. lipnja na ovogodišnjem WWDC-u.

Naime, integracija različitih AI chatbotova trebala bi se omogućiti putem posebnih ekstenzija. Dovoljno je samo da aplikacija treće strane podržava takvu funkcionalnost i korisnici će moći bez problema koristiti njezin AI izravno kroz Siri, čime bi ChatGPT izgubio status "ekskluzivnog partnera".

Oni koji često koriste Siri zasigurno su primijetili da kada ne može odgovoriti na upit, isti prosljeđuje upravo ChatGPT-u. Kada iOS 27 jednom bude dostupan na tržištu, korisnici će prema svojim preferencijama moći odabrati koji će chatbot obraditi njihov upit. Time Apple može zarađivati na pretplatama za različite AI usluge putem App Storea, umjesto da se oslanja na jednog ekskluzivnog partnera kao do sada.