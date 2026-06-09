Apple predstavio Siri AI, novu generaciju virtualnog asistenta temeljenog na Geminiju

Zbog određenih regulativnih zahtjeva u sklopu Akta o digitalnim tržištima, Siri AI u početku neće biti dostupan korisnicima iPhonea i iPada u Europskoj uniji

Apple je ovoga ponedjeljka na WWDC-u službeno predstavio Siri AI, novu generaciju svog virtualnog asistenta koja donosi najveće promjene u proteklih 15 godina. Nova verzija asistenta bit će dostupna u nadolazećem iOS-u 27, iPadOS-u 27, macOS-u 27, watchOS-u 27 i visionOS-u 27 te se po novome temelji na Geminiju.

Kako je Apple napomenuo u prezentaciji, Siri AI omogućit će prirodniju komunikaciju, bolje razumijevanje konteksta te naprednije izvršavanje zadataka. Sustav se većinom oslanja na obradu podataka na samom uređaju, dok se za zahtjevnije zadatke koristi Appleov Private Cloud Compute, za koji tvrtka tvrdi da ne pohranjuje korisničke podatke niti ih čini dostupnima Appleu.

Foto: Apple

Također, nova Siri moći će koristiti osobne informacije iz poruka, e-pošte, fotografija i drugih aplikacija kako bi pružila relevantnije odgovore. Novost je i da će razumjeti sadržaj prikazan na zaslonu te po potrebi pretraživati Internet za najnovije informacije. Kao što je slučaj i s drugim Appleovim uslugama, tako će se i ovdje svi razgovori sinkronizirati putem iClouda.

Apple je predstavio i novu aplikaciju Siri koja pamti prethodne razgovore, a zanimljivo je da će na iPhoneima biti integrirana u Dynamic Island. Na Macovima i iPadima Siri AI bit će dodatno povezana sa Spotlightom, što omogućuje korisnicima postavljanje pitanja o sadržaju na zaslonu i izvođenje radnji bez napuštanja trenutne aplikacije.

Foto: Apple

Među novostima je i integracija s aplikacijom kamere na iPhoneu. Konkretnije, korisnici će moći usmjeriti kameru prema objektu ili dokumentu te postavljati pitanja Siri o onome što vidi. Sustav će moći, među ostalom, prepoznati hranu i prikazati nutritivne informacije, ali i pomoći pri nekim svakodnevnim zadacima.

Osim toga, Siri AI dobiva i ugrađene alate za pisanje koji mogu generirati, uređivati i prilagođavati tekst. Apple navodi da će sustav s vremenom naučiti stil komunikacije korisnika te ga primjenjivati u aplikacijama poput Maila i Messagesa. Nova verzija asistenta također automatski provjerava pravopis i gramatiku tijekom pisanja, iako za to već dugo godina postoji autocorrect.

Foto: Apple

Osim teksta, Siri AI moći će generirati i uređivati slike, no ta će mogućnost imati dnevna ograničenja korištenja. Kao što se može pretpostaviti, korisnici s iCloud+ pretplatom imat će veće limite za generiranje sadržaja. Koliki će točno biti limit za ostale, nije poznato.

Kada ćemo moći isprobati Siri AI?

Apple planira Siri AI pustiti u beta verziju kasnije ove godine za korisnike podržanih uređaja koji koriste engleski jezik. Podrška za dodatne jezike trebala bi stići ubrzo nakon toga.

Ipak, korisnici u Europskoj uniji neće odmah dobiti pristup svim mogućnostima. Apple je potvrdio da Siri AI u početku neće biti dostupna na iPhoneima i iPadima u EU zbog regulatornih zahtjeva povezanih sa Aktom o digitalnim tržištima (DMA). Tvrtka tvrdi da trenutačna interpretacija propisa ne omogućuje implementaciju sustava uz razinu privatnosti i sigurnosti koju smatra potrebnom.

S druge strane, korisnici u Europskoj uniji moći će koristiti Siri AI na Macovima, Apple Watchu i Visionu Pro, pod uvjetom da njihov jezik bude podržan. Drugim riječima, oni koji koriste navedene uređaje na hrvatskom, vjerojatno neće moći iskoristiti Siri AI dok ne prebace uređaj na engleski.