Apple priprema integraciju vanjskih AI modela u svoje sustave

Apple bi već ove godine mogao značajno otvoriti svoje operacijske sustave AI servisima trećih strana. Prema novom izvješću Bloomberga, tvrtka za iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27 priprema poseban sustav AI proširenja koji bi omogućio integraciju vanjskih generativnih AI modela unutar Apple Intelligencea.

Naime, osnovna je ideja da korisnici više ne budu ograničeni isključivo na Appleove AI modele. Umjesto toga, moći će birati između različitih servisa ovisno o zadatku koji žele obaviti. Tako bi, primjerice, jedan AI model mogao služiti za pisanje tekstova, drugi za generiranje slika, a treći za vođenje razgovora putem Siri.

Bloomberg navodi i da bi svaki AI model mogao imati vlastiti glas kako bi korisnici u svakom trenutku znali s kojim AI servisom razgovaraju. Siri bi tako zadržala vlastiti identitet, dok bi modeli trećih strana mogli koristiti zasebne glasove koje korisnici već odaberu.

Očekuje se da će developeri morati prilagoditi svoje aplikacije kako bi podržavale novi sustav proširenja. Ipak, s obzirom na popularnost generativnih AI servisa poput ChatGPT-ja, Geminija i Claudea, mnogi bi mogli brzo implementirati podršku.

Nove verzije Appleovih OS-ova trebale bi biti predstavljene 8. lipnja na WWDC-u, kada bi se trebalo saznati još detalja o podršci za integraciju vanjskih generativnih AI modela.