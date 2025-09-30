Apple razvija aplikaciju nalik ChatGPT-u kako bi pripremio novu Siri

Još je prije dva mjeseca osvanula vijest da je Apple formirao poseban tim za razvoj AI rješenja nalik ChatGPT-u, a sada se saznalo da je riječ o internoj aplikaciji kodnog naziva Veritas

Apple se ozbiljno priprema za veliku nadogradnju svoje digitalne asistentice Siri. Kako od navodno pouzdanih izvora doznaje Bloomberg, Apple je razvio aplikaciju nalik ChatGPT-u za iPhone pod kodnim imenom Veritas, koja služi isključivo za njihove interne potrebe.

Cilj aplikacije je pomoći inženjerskim timovima u razvoju nove generacije Siri pokretane velikim jezičnim modelima (LLM). Konkretnije, navodi se da Veritas omogućuje testiranje funkcija poput pretraživanja osobnih podataka (pjesme, e-mailovi, fotografije, videozapisi), kao i izvođenje radnji unutar aplikacija, primjerice uređivanje fotografija.

No, iako Veritas radi gotovo identično kao ChatGPT, Apple nema namjeru plasirati ga na tržište. To nije iznenađenje s obzirom na ranije izjave čelnika tvrtke da Apple ne želi ulaziti u segment AI chatbotova.

Novu i pametniju Siri trebali bi vidjeti u ožujku sljedeće godine, ako, naravno, ne bude novih odgoda.