AZOP objavio smjernice za razvoj sustava umjetne inteligencije usklađenih s propisima

Agencija za zaštitu osobnih podataka izdala je sveobuhvatne smjernice koje služe kao praktičan okvir za zakonit i odgovoran razvoj te primjenu umjetne inteligencije uz puno poštivanje prava građana

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) objavila je novi dokument pod nazivom "Zaštita osobnih podataka i umjetna inteligencija". On je namijenjen je širokom spektru organizacija – od onih koje razvijaju i treniraju AI modele, do onih koje ih integriraju ili koriste u svakodnevnom poslovanju. Glavna poruka jest da zaštita privatnosti ne predstavlja prepreku tehnološkom napretku, već je nužan preduvjet za razvoj sustava usmjerenih na čovjeka.

Ključni pravni izazovi

Smjernice pružaju strukturirani okvir koji prati cjelokupni životni ciklus sustava umjetne inteligencije. To obuhvaća sve faze, počevši od inicijalnog prikupljanja i odabira podataka za treniranje, preko evaluacije modela, pa sve do uvođenja u proizvodno okruženje i konačnog povlačenja sustava iz uporabe. Poseban naglasak stavljen je na pristup utemeljen na riziku, što od organizacija zahtijeva pravodobno dokumentiranje svih odluka vezanih uz dizajn sustava.

Jedno od središnjih pitanja koje smjernice obrađuju je precizno definiranje uloga sudionika u procesu obrade podataka. Razlikovanje između voditelja i izvršitelja obrade presudno je za utvrđivanje odgovornosti. Također, dokument nudi odgovore na česta praktična pitanja o definiranju svrhe obrade, odabiru odgovarajuće pravne osnove te primjeni načela zaštite podataka "po dizajnu i po zadanim postavkama" (by design, by default).

Osim pravnih okvira, AZOP se dotiče i tehničkih aspekata sigurnosti. Smjernice analiziraju rizike povezane s velikim jezičnim modelima, potencijalne napade na AI sustave te važnost tehnologija za poboljšavanje privatnosti. Razmatra se i pitanje anonimizacije, odnosno procjena mogu li se određeni skupovi podataka u kontekstu AI-ja doista smatrati anonimnima ili i dalje potpadaju pod odredbe GDPR-a.

Usklađenost s propisima

Smjernice se referiraju i na Akt o umjetnoj inteligenciji u dijelovima gdje se on preklapa sa zaštitom osobnih podataka, poput upravljanja rizicima i postupanja u slučaju incidenata. Iako zadržavaju jasno razgraničenje između različitih propisa, cilj je olakšati organizacijama snalaženje u kompleksnom regulatornom okruženju. Naglašeno je kako provođenje procjene učinka na zaštitu podataka ostaje kritičan korak u osiguravanju visoke razine sigurnosti.

Važno je napomenuti kako ovaj dokument, iako je prilično opsežan s čak 87 stranica, ne nudi univerzalno rješenje primjenjivo na svaku situaciju, već služi kao vodič za procjenu od slučaja do slučaja. AZOP ističe kako smjernice ne zamjenjuju pravno savjetovanje, već pružaju nužan alat za postizanje transparentnosti i dokazivanje usklađenosti s propisima u dinamičnom polju umjetne inteligencije.