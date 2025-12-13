ChatGPT 5.2 je stigao, no korisnici tvrde: ‘Korporativan, dosadan i korak unazad’

OpenAI je lansirao ChatGPT 5.2 kao odgovor na Googleov Gemini, no prve reakcije korisnika izrazito su negativne

Novi AI model najpopularnijeg chatbota na svijetu, GPT-5.2, dostupan je svega jedan dan, a društvene mreže već su preplavljene komentarima korisnika koji izražavaju svoje nezadovoljstvo. OpenAI je ovim potezom pokušao demonstrirati snagu u borbi protiv impresivnog Googleovog modela Gemini 3, no čini se da prvi dojam nije prošao slavno.

Kako prenosi TechRadar, na Redditu se pokrenula rasprava gdje su se okupili neki od najvjernijih korisnika kako bi raspravili o manama novog modela, za kojeg je izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, rekao da je "najpametniji opće dostupan model na svijetu".

"Previše korporativan, previše 'siguran'. Korak unazad u odnosu na 5.1“, piše kratko u jednom od najlajkanijih komentara.

Naime, korisnici se masovno žale na nedostatak "iskre" i kreativnosti. Kažu da je „dosadan, ravnodušan prema interakciji te da djeluje kao korporativni bot“. Štoviše, neki idu korak dalje i napominju kako je novi model još gori od prethodnog, koji također nije bio pozitivno prihvaćen.

Naravno, kako to obično biva s lansiranjem novih proizvoda, teško je odmah vidjeti širu sliku. Oni koji su nezadovoljni uvijek su glasniji od većine, a u ovom slučaju govorimo o potencijalno zadovoljnoj većini od čak 800 milijuna tjednih korisnika kojima je možda interakcija s novim modelom – sasvim u redu.