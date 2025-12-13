ChatGPT 5.2 je stigao, no korisnici tvrde: ‘Korporativan, dosadan i korak unazad’

OpenAI je lansirao ChatGPT 5.2 kao odgovor na Googleov Gemini, no prve reakcije korisnika izrazito su negativne

Bug.hr subota, 13. prosinca 2025. u 07:08
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Novi AI model najpopularnijeg chatbota na svijetu, GPT-5.2, dostupan je svega jedan dan, a društvene mreže već su preplavljene komentarima korisnika koji izražavaju svoje nezadovoljstvo. OpenAI je ovim potezom pokušao demonstrirati snagu u borbi protiv impresivnog Googleovog modela Gemini 3, no čini se da prvi dojam nije prošao slavno.

Kako prenosi TechRadar, na Redditu se pokrenula rasprava gdje su se okupili neki od najvjernijih korisnika kako bi raspravili o manama novog modela, za kojeg je izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, rekao da je "najpametniji opće dostupan model na svijetu".

"Previše korporativan, previše 'siguran'. Korak unazad u odnosu na 5.1“, piše kratko u jednom od najlajkanijih komentara.

Naime, korisnici se masovno žale na nedostatak "iskre" i kreativnosti. Kažu da je „dosadan, ravnodušan prema interakciji te da djeluje kao korporativni bot“. Štoviše, neki idu korak dalje i napominju kako je novi model još gori od prethodnog, koji također nije bio pozitivno prihvaćen.

Naravno, kako to obično biva s lansiranjem novih proizvoda, teško je odmah vidjeti širu sliku. Oni koji su nezadovoljni uvijek su glasniji od većine, a u ovom slučaju govorimo o potencijalno zadovoljnoj većini od čak 800 milijuna tjednih korisnika kojima je možda interakcija s novim modelom – sasvim u redu.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi