ChatGPT će od siječnja biti "izbačen" s WhatsAppa

Od kraja prošle godine s popularnim chatbotom mogli ste popričati kao i s prijateljima, putem sveprisutne Metine aplikacije, no nakon 15. siječnja to više neće biti moguće

Više od 50 milijuna ljudi diljem svijeta prihvatilo je zanimljiv i pristupačan način razgovora s umjetnom inteligencijom, putem integracije ChatGPT-a u WhatsApp, objavljeno je iz OpenAI-ja. Mogućnost dopisivanja s tim chatbotom uvedena je prošloga prosinca, a sve što je za razgovor trebalo učiniti bilo je dodati telefonski broj 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) u imenik i obratiti mu se putem WhatsAppa. Međutim – sreća je kratko trajala, odnosno tek nešto dulje od godine.

U siječnju kraj

Sada iz OpenAI-ja, naime, kažu da će zbog promjene politike pružanja usluga te aplikacije pristup njihovom chatbotu biti onemogućen nakon 15. siječnja 2026. godine. "Iako bismo vam vrlo rado nastavili pružati usluge na WhatsAppu, usredotočeni smo na to da prijelaz učinimo što jednostavnijim za sve naše korisnike", poručili su u objavi koja najavljuje kraj dostupnosti te usluge.

S tehničke strane, razlog za odlazak jest promjena uvjeta korištenja Business API‑a za WhatsApp, koje je najavila Meta Platforms. Prema njima, nakon navedenog datuma više neće biti dopušteno korištenje generičkih AI chatbotova (tj. AI asistenata opće namjene) putem rješenja WhatsApp Business.

OpenAI-jeva je preporuka za korisnike da već sada polako započnu svoj prelazak na ChatGPT aplikaciju ili web sučelje, otvore korisnički račun te započnu razgovor s AI-jem na nekom drugom mjestu. Povezivanje korisničkog računa za ChatGPT (koji isključivo za chat putem WhatsAppa nije bio nužan) s razgovorima u Whatsappu je moguće, a poslužit će za sinkronizaciju chatova unutar WhatsAppa i ChatGPT-ja na ostalim platformama. To je ujedno i jedini način za zadržati povijest razgovora s WhatsAppa, jer ta aplikacija ne dopušta izvoz razgovora.

U WhatsAppu je trenutačno moguće na isti način popričati i s Microsoftovim Copilotom, a iz te kompanije za sada nisu najavili da će svoj chatbot morati povući s Metine platforme zbog promjene uvjeta.