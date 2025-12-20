ChatGPT će vam sada omogućiti da odaberete koliko je ljubazan

Ako vam je ikada smetalo to što je ChatGPT previše ljubazan, to ćete od sada moći promijeniti u postavkama

OpenAI je ovoga petka izdao novo ažuriranje ChatGPT-a koje korisnicima omogućuje detaljniju prilagodbu ponašanja i stila komunikacije AI chatbota. Konkretnije, korisnici će prema svojim preferencama moći pojačati ili smanjiti toplinu i entuzijazam ChatGPT-a

Osim toga, po novome je moguće prilagoditi koliko često ChatGPT koristi emojije, naslove i popise, kao i odabrati opći tip osobnosti AI chatbota. Među ponuđenim opcijama nalaze se, između ostalog, profesionalan, prijateljski, neobičan ili ciničan stil komunikacije.

Nove postavke su unutar ChatGPT-a u izborniku Personalization, kojem se pristupa preko korisničkog profila, a zatim opcije Add Characteristics.