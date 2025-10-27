ChatGPT dobiva značajku koja olakšava korisnicima pretraživanje poslovnih informacija

Kako bi Company knowledge funkcionirao, koristi GPT-5 koji se može izravno povezati s različitim poslovnim alatima poput Slacka i Google Drivea

OpenAI je predstavio novu značajku u ChatGPT-u, Company knowledge, koja omogućuje korisnicima da lakše pretražuju poslovne informacije bez potrebe za prelaskom između aplikacija. Značajka je za sada rezervirana za korisnike Business, Enterprise i Education verzija ChatGPT-a, a pokreće ju GPT-5 koji se izravno povezuje s alatima poput Slacka, SharePointa, Google Drivea i GitHuba.

Kako navode iz OpenAI-a, cilj značajke je omogućiti poslovnim korisnicima da koriste ChatGPT kao konverzacijski pretraživač, koji može pretražiti sve dostupne podatke u radnom okruženju i brzo pronaći relevantne informacije.

Napominju da svaki odgovor uključuje jasne reference na izvore podataka, čime se povećava točnost i transparentnost rezultata. Ako se to zaista pokaže pouzdanim, ChatGPT bi tako mogao sastaviti točan izvještaj za nadolazeći sastanak s klijentom koristeći kombinaciju informacija iz e-pošte, Slacka i Google Dokumenta.

Osim toga, značajka može obrađivati i neka nejasna pitanja, poput onih o statusu ciljeva tvrtke, a koristi i vremenske filtere te mogućnost razmišljanja tijekom pretraživanja kako bi pronašla najnovije informacije.

Za korištenje je potrebno ručno aktivirati opciju Company knowledge pri pokretanju razgovora, a dok je uključena, ChatGPT ne može pretraživati web niti izrađivati grafikone ili slike. OpenAI najavljuje da će se u nadolazećim mjesecima podrška za ovu značajku proširiti i na druge funkcije ChatGPT-a.