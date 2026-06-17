ChatGPT prvi put pao ispod 50 posto tržišnog udjela

Iako je ChatGPT po prvi puta pao ispod 50 posto tržišnog udjela i dalje je globalno najpopularniji AI chatbot

ChatGPT i dalje je najpopularniji AI chatbot na svijetu, no njegov tržišni udio prvi je put pao ispod granice od 50 posto. Prema najnovijim podacima, ChatGPT je u svibnju držao 46,4 posto tržišta AI chatbotova, dok su najveći konkurenti zabilježili značajan rast.

Kako prenosi TechCrunch, drugo mjesto zauzeo je Googleov AI chatbot Gemini s 27,7 posto tržišnog udjela, dok je Claude zauzeo treće mjesto s 10,3 posto. Iako ChatGPT i dalje uvjerljivo predvodi tržište, riječ je o osjetnom padu u odnosu na početne godine razvoja generativne umjetne inteligencije, kada praktički nije imao ozbiljnu konkurenciju.

Istovremeno, ukupno tržište AI chatbotova nastavlja snažno rasti. ChatGPT je početkom mjeseca premašio 1,1 milijardu mjesečno aktivnih korisnika, čime je postao prvi AI chatbot koji je dosegnuo tu brojku. Prema navedenim podacima, Gemini trenutačno ima 662 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, dok Claude bilježi njih 245 milijuna.

Rast popularnosti AI alata vidljiv je i kroz povećanu potrošnju korisnika. U prvoj polovici ove godine na AI aplikacije potrošeno je 4,2 milijarde američkih dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na 1,83 milijarde dolara u istom razdoblju prošle godine.

Zanimljivo je i da korisnici sve češće koriste više različitih chatbotova umjesto da se oslanjaju na samo jednu platformu. Među vodećim servisima najveći udio pretplatnika ima Claude, gdje oko 13 posto korisnika koristi plaćene pakete, što analitičari djelomično pripisuju ograničenjima besplatne verzije.