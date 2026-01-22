ChatGPT štiti maloljetnike novom značajkom predviđanja dobi

Kako bi zaštitili maloljetne korisnike ChatGPT-a, OpenAI uvodi značajku za predviđanje dobi koja će zabraniti prikaz određenog sadržaja

OpenAI je uveo novu značajku u ChatGPT koja koristi predviđanje dobi korisnika kako bi ograničila pristup osjetljivom sadržaju maloljetnicima. Riječ je o dodatnom sigurnosnom mehanizmu koji za cilj ima ojačati zaštitu korisnika mlađih od 18 godina.

Naime, sustav za predviđanje dobi temelji se na analizi ponašajnih i korisničkih signala, poput dobi koju je korisnik naveo, starosti računa, vremena aktivnosti i obrazaca korištenja kroz dulje razdoblje. Ako ChatGPT procijeni da je korisnik maloljetan, automatski se primjenjuju dodatna ograničenja sadržaja.

Ta ograničenja uključuju zabranu prikaza grafičkog nasilja i eksplicitnih prizora, viralnih izazova koji mogu poticati rizično ponašanje, seksualnog, romantičnog ili nasilnog roleplaya, sadržaja povezanog sa samoozljeđivanjem te materijala koji promoviraju ekstremne ideale ljepote, nezdrave dijete ili sramoćenje tijela.

Što se tiče odraslih korisnika koji su pogrešno svrstani u skupinu mlađih od 18 godina, oni ponovno mogu dobiti puni pristup potvrdom dobi putem selfija. Značajka za predviđanje dobi uvodi se globalno, ali će se u Europskoj uniji zbog usklađivanja s regulatorima pojaviti tek kroz nekoliko tjedana.