ChatGPT ukida pristup mnogima omiljenom modelu GPT-4o

Definitivna smjena generacija nastupit će 13. veljače kad OpenAI gasi seriju starijih modela, uključujući popularni GPT-4o, usmjeravajući korisnike na nove verzije jezičnih modela serije GPT-5

Sandro Vrbanus petak, 30. siječnja 2026. u 16:32

OpenAI je službeno najavio da će 13. veljače, uz prethodno najavljeno povlačenje modela GPT-5 (Instant i Thinking), iz upotrebe povući i starije jezične modele GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini te o4-mini unutar sučelja ChatGPT-ja. Ove se promjene odnose isključivo na izravne korisnike njihovog chatbota, dok u API uslugama za sada neće biti nikakvih izmjena.

Nova generacija modela

Poseban fokus u ovoj odluci stavljen je na GPT-4o, model koji je jednom već bio povučen, ali je vraćen nakon brojnih povratnih informacija korisnika. Oni su tada istaknuli važnost tog modela za kreativne procese te su preferirali njegov specifičan, topliji stil komunikacije. Upravo su te povratne informacije poslužile kao temelj za razvoj novih verzija, GPT-5.1 i GPT-5.2, koje će uskoro postati i jedine dostupne za veliku većinu korisnika.

Ti novi modeli donose poboljšanja u "karakteru" umjetne inteligencije i snažniju podršku za kreativne ideje. Ključna novost je uvođenje kontrola koje korisnicima omogućuju prilagodbu tona i stila odgovora, uključujući postavke za srdačnost i entuzijazam, pa si svatko može "poštelati" odgovore modela u skladu sa svojim preferencijama. Iz OpenAI-ja kažu da će time pružiti veću kontrolu korisnicima.

Odluka o konačnom gašenju modela GPT-4o donesena je nakon što su podaci pokazali da je većina korisnika već ipak prešla na napredniji GPT-5.2. Prema službenim podacima, tek 0,1% aktivnih korisnika dnevno i dalje bira GPT-4o, što OpenAI-ju potvrđuje da su nove nadogradnje uspješno zamijenile funkcije starijeg modela u svakodnevnoj upotrebi.

Iako u tvrtki priznaju da bi gubitak pristupa modelu GPT-4o mogao izazvati frustraciju kod manjeg broja korisnika, ističu kako je povlačenje starih modela nužno za fokusiranje resursa na poboljšanje aktualnih modela.

Sloboda i zaštita

U okviru širih promjena, OpenAI najavljuje i rješavanje problema s nepotrebnim odbijanjima upita te pretjerano opreznim ili docirajućim odgovorima. Fokus daljnjeg razvoja usmjeren je prema verziji sustava dizajniranoj za odrasle osobe (18+), vodeći se načelom slobode izbora unutar odgovarajućih zaštitnih mjera. U tu svrhu već je implementiran sustav predviđanja dobi za maloljetne korisnike na većini tržišta, kojim se također prilagođavaju odgovori modela, ovisno o dobi.

