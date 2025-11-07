Denario: AI asistent za svaki korak znanstvenog istraživanja

Nije vijest da umjetna inteligencija može biti od pomoći u dijelovima znanstvenog procesa: alati poput ChatGPT-a mogu vizualizirati podatke ili pisati sažetke, na primjer. Ali ti su alati obično ograničeni na jedan korak istovremeno. No, sad su istraživači Sveučilišta u Cambridgeu, Flatiron instituta i Autonomnog sveučilišta u Barceloni razvili Denario, umjetnu inteligenciju osmišljenu da pomogne znanstvenicima u svakom koraku istraživačkog procesa.

Specijalizirani AI agenti

Denario koristi napredne velike jezične modele i sastoji se od više specijaliziranih AI agenata koji se mogu koristiti zasebno ili zajedno kako bi ubrzali identifikaciju istraživačkih pitanja, analizu i interpretaciju podataka te izradu znanstvenih dokumenata.

Planiranje i kontrola implementacije 'Deep Researcha' Denario

Proces započinje prijenosom skupa podataka i opisa željenih zadataka. Prvi agenti razrađuju ideje i generiraju moguća istraživanja, zatim drugi pregledavaju relevantnu literaturu kako bi osigurali novost projekta. Sljedeći modul planira pristupe analizi podataka, dok CMBAgent sustav izvodi kodiranje, ispravlja greške, pokreće analize i interpretira rezultate. Na kraju, moduli za pisanje izrađuju i revidiraju sažetke nalaza.

Povezivanje ideja

Denario je testiran na podacima iz različitih disciplina poput astrofizike, neuroznanosti, kemije i biologije, a oko 10 % rezultata donosi zanimljive uvide ili pitanja.

Posebno se ističe njegov interdisciplinarni potencijal, jer Denario može povezati ideje iz polja koja istraživač ne poznaje. Ipak, unatoč velikim mogućnostima, Denario ponekad proizvodi lažne ili netočne podatke, stoga je ljudska kontrola ključna, upozoravaju istraživači u radu objavljenom na arXivu. dok se detalji mogu pronaći na GitHubu.