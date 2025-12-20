Švedski kreativni direktor Petter Rudwall nedavno je pokrenuo platformu Pharmaicy koja funkcionira kao online tržište gdje korisnici mogu kupiti kodove "inspirirane" opijatima i drogama s ciljem promjene "ponašanja" u velikim jezičnim modelima (Large Language Model). Ideja je nastala kao konceptualni eksperiment, a na platformi se u obliku kodova mogu kupiti učinci različitih droga i opijata za chatbotove.

Rudwall je za Pharmaicy prikupio psihološka istraživanja o različitim supstancama te izvještaje o ljudskim iskustvima s drogama i opijatima, a zatim je te obrasce implementirao u kodne module koji mijanjaju logiku i ton chatbotova. Pharmaicyjeve su usluge dostupne samo korisnicima s pretplatničkim paketima, a učitavanje specifičnih kodova bi umjetnu inteligenciju trebalo osloboditi njezine nerijetko sputavajuće logike te "otključati" njezin kreativni um.

Psihodelici se nerijetko i kod ljudi povezuju s poticanjem inovativnosti – primjerice, poznato je da je biokemičar Kary Mullis lančanu reakciju polimeraze otkrio pod utjecajem LSD–a. „Postoji razlog zašto su Hendrix, Dylan i McCartney u svom kreativnom procesu eksperimentirali sa različitim supstancama”, Rudwall je izjavio za Wired. „Mislio sam da bi bilo zanimljivo to prevesti na novu vrstu uma — LLM — i vidjeti bi li imalo isti učinak.” Ovo pitanje povlači i ono o potencijalnom razvijanju svijesti umjetne inteligencije. Naime, Anthropic je prošle godine čak zaposlio stručnjake koji se bave s dobrobiti umjetne inteligencije te "moralnim obvezama" ljudi prema AI sustavima, što može značiti da razmišljaju u sličnom smjeru.

Andrew Smart, istraživački znanstvenik i zaposlenik Googlea te autor knjige Beyond Zero and One: Machines, Psychedelics, and Consciousness, istaknuo je da bi, ako računala potencijalno dosegnu superinteligenciju, digitalna doza LSD–a mogla pridonijeti tome da osjete "međusobnu povezanost" sa svim bićima. Ipak, da bi umjetna inteligencija zaista mogla iskusiti opijate i psihodelike, trebali bi joj određena vrsta subjektivnosti i polje iskustva. O dodirnim točkama između umjetne inteligencije i psihodelika svjedoči i AI alat neprofitne organizacije Fireside Project pod nazivom Lucy, treniran na tisućama razgovora s pozivateljima njihove linije za psihodeličnu podršku. Lucy je zamišljena kao pomoć stručnjacima za mentalno zdravlje u učenju kako deeskalirati psihodelične krize, budući da i "AI pacijent” može oponašati ranjivosti osobe koja prolazi kroz specifično kompleksno iskustvo.

Pharmaicyjev paket kodnih modula dolazi s uputama. Primjerice, uz modul koji oponaša utjecaj kanabisa navedeno je da se radi o „maglovitom mentalnom stanju" koje chatbotovima omogućuje da „lebde preko vlastite AI logike”. Ova su stanja relativno kratkog vijeka, a chatbotovi se u standardni način rada vraćaju onda kad ih korisnik podjseti da su "pod utjecajem" ili kad poovno učita kod (kodovi vrijede za višekratnu uporabu, bez trajnih promjena u sustavu).

Alternativna stanja umjetne inteligencije i dalje su površinska. Naime, sve su ove promjene u ponašanju u potpunosti ovisne o ljudskom usmjeravanju te ni na koji način nisu povezane s "unutarnjim iskustvom". Radi se o generiranju obrazaca ponašanja povezanih s izmijenjenim stanjima svijesti na temelju podataka na kojima je sustav treniran. Dakle, platforma Pharmaicy za sada ostaje ograničena istraživanjem dosega u kojima se ponašanje umjetne inteligencije može preoblikovati isključivo pomoću koda, bez potencijalne mogućnosti da AI sustavi doista mogu biti "drogirani".