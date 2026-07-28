Domaći AI projekt EnyOS dostupan korisnicima za preuzimanje

EnyOS je razvijen kako bi korisnicima olakšao obavljanje svakodnevnih zadataka na računalu te pojednostavio rad u različitim aplikacijama

Hrvatski AI projekt EnyOS, koji njegovi autori opisuju kao AI operativni sustav, ovog je ponedjeljka službeno lansiran te je dostupan korisnicima macOS-a, dok se verzije za Windows i Linux očekuju uskoro.

Prema navodima razvojnog tima, EnyOS se razlikuje od klasičnih AI chatbotova po tome što može analizirati sadržaj prikazan na zaslonu te izvršavati zadatke na računalu. To uključuje otvaranje aplikacija, rad s dokumentima, upravljanje internetskim stranicama, pretraživanje informacija, ispunjavanje obrazaca i automatizaciju različitih radnji.

Autori ističu da sustav može raditi s različitim računalnim sučeljima te korisnicima nudi dva načina rada. Osim potpunog izvršavanja zadataka, EnyOS može pružati i upute korak po korak, pri čemu objašnjava postupak i pokazuje na koje elemente sučelja treba kliknuti. Prema njihovim tvrdnjama, takav pristup mogao bi olakšati korištenje računala manje iskusnim korisnicima i starijim osobama.

Projekt je razvijen u Hrvatskoj, a cilj mu je razvoj europske AI tehnologije koja bi mogla konkurirati globalnim rješenjima.

"Posljednjih godina često slušamo da najvažnije AI inovacije nastaju isključivo u SAD-u. Mi vjerujemo da Hrvatska i Europa imaju dovoljno znanja, talenta i ambicije da razvijaju vlastite tehnologije svjetske klase", poručili su iz razvojnog tima.

Tim navodi i da trenutačno radi na nekoliko međunarodnih tehnoloških projekata i suradnji, no detalji zasad nisu objavljeni zbog ugovornih obveza.