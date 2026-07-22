Efikasnije, brže i sigurnije: Google predstavio tri nova Flash AI modela

Google nastavlja ubrzano širenje i specijalizaciju svoje obitelji umjetne inteligencije Gemini, 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite te 3.5 Flash Cyber, ujedno i kao najavu za Gemini 4

Bug.hr srijeda, 22. srpnja 2026. u 09:22
📷 Google
Google

Ovoga puta fokus je stavljen na ekonomičnost, brzinu i namjenske zadatke, a glavne zvijezde novog vala nadogradnji su modeli Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite te specijalizirani Gemini 3.5 Flash Cyber. Novi modeli stižu kao nadomjestak za odgođeni Gemini 3.5 Pro i objavljeni su dan uoči Alphabetovih kvartalnih rezultata, u trenutku kada kineski rivali dobivaju na zamahu.

Iako su pristupačniji i manji od najtežih flagship modela, noviteti donose značajna poboljšanja u učinkovitosti i ciljanim primjenama za developere i poslovne korisnike.

Gemini 3.6 Flash: Viša kvaliteta uz manju potrošnju tokena

Glavna zvijezda ove serije je Gemini 3.6 Flash, model zamišljen kao izravna zamjena za prethodni 3.5 Flash. Prednost novog modela dvostruka je: prema Artificial Analysis Indexu troši 17 posto manje izlaznih tokena za jednake ili bolje rezultate, a uz to je i jeftiniji po tokenu. Gemini 3.6 Flash cijena je 1,50 dolara po milijunu ulaznih te 7,50 dolara po milijunu izlaznih tokena, što je niže od 3.5 Flasha koji je izlazne tokene naplaćivao 9 dolara po milijunu.

U praktičnim primjenama to znači manji broj međukoraka pri zaključivanju (reasoning steps) i znatno manje nepotrebnih poziva vanjskih alata. Drugim riječima, developeri dobivaju preciznije odgovore i brže obavljanje složenih agentnih zadataka uz niži ukupni trošak po upitu.

Gemini 3.5 Flash-Lite: Brzina za svakodnevne mikrozadatke

Za projekte koji zahtijevaju obradu ogromnih količina podataka u realnom vremenu, Google donosi Gemini 3.5 Flash-Lite. Riječ je o iznimno brzom i ultra-ekonomičnom modelu optimiziranom za visoki propusni promet, s deklariranih 350 izlaznih tokena u sekundi.

Flash-Lite je primarno namijenjen automatizaciji svakodnevnih rutina, od masovne analize i sortiranja dokumenata do autonomnog pretraživanja mreže (agentic search). Zbog iznimno niske latencije i vrlo pristupačne cijene ($0,30 po milijunu ulaznih te $2,50 po milijunu izlaznih tokena), ovaj je model idealan izbor za integraciju u pozadinske sustave koji obrađuju tisuće upita u sekundi.

Gemini 3.5 Flash Cyber: AI na prvoj crti kibernetičke obrane

Najzanimljiviji specijalizirani dodatak svakako je Gemini 3.5 Flash Cyber, model građen isključivo s jednim ciljem: brzim pronalaskom i krpanjem sigurnosnih propusta u softveru. Google ga pozicionira kao svoj odgovor na najnovije sigurnosne modele konkurenata poput OpenAI-ja i Anthropica.

Umjesto korištenja skupih i masivnih općih modela za analizu koda, Flash Cyber omogućuje automatizirano otkrivanje ranjivosti unutar velikih kodnih baza po znatno nižoj cijeni. Model radi unutar Googleove platforme CodeMender, a prema internim testovima na složenim kodnim bazama poput Chromea i Safarija nadmašio je i vlastite modele 3.5 Flash i 3.6 Flash te Anthropicov Claude Opus 4.6. Zbog prirode alata i sigurnosnih rizika, Flash Cyber nije odmah dostupan široj javnosti, već se lansira kroz kontrolirani pilot-program u kojem će ga prvi testirati državne institucije i odabrani partneri iz industrije.

Dostupnost

Dok je verzija Cyber iz sigurnosnih razloga ograničena na partnerske programe, Gemini 3.6 Flash i Gemini 3.5 Flash-Lite već su dostupni svim korisnicima i developerima putem službene aplikacije Gemini, Google AI Studija te odgovarajućih API sučelja. Flash-Lite se dodatno uvodi i u Google pretraživanje.

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