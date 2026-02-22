Galaxy AI pretvara se u višestruki AI ekosustav uz integraciju s Perplexityjem

Samsung uvodi podršku za više AI agenata na razini operativnog sustava, a prvi partner bit će upravo Perplexity AI

Matej Markovinović nedjelja, 22. veljače 2026. u 17:00
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Samsung najavljuje značajnu nadogradnju Galaxy AI-a, navodeći da će ga transformirati u višestruki AI ekosustav s integracijom agenata na razini cijelog OS-a. Prvi partner u toj novoj fazi razvoja bit će Perplexity AI, čiji će se AI agent pojaviti na nadolazećim flagship Galaxyjima.

Korisnici će, naime, moći aktivirati Perplexity AI glasovnom naredbom „Hey Plex“ ili klikom na bočnu tipku uređaja. Iz Samsunga navode da će agent biti duboko integriran u sve Samsungove aplikacije, uključujući Gallery, Notes, Calendar, Clock i Reminder, a podrška će obuhvatiti i određene aplikacije trećih strane.

Perplexity će moći obavljati i zadatke u više koraka, što znači da će biti sposoban povezivati više radnji unutar jednog procesa, bez dodatne intervencije korisnika. U praksi bi to značilo da Perplexity iz jedne jedine naredbe može preuzeti cijeli proces organizacije sastanka.

Na primjer, nakon upita korisnika, agent bi automatski provjerio dostupnost u kalendaru, usporedio slobodne termine s uključenim kontaktom, predložio optimalne datume i sate, poslao poruku ili e-mail s prijedlogom termina, a nakon potvrde sam upisao sastanak u kalendar, dodao lokaciju ili poveznicu za videopoziv te postavio podsjetnik, bez potrebe da korisnik ručno prelazi između aplikacija ili ponavlja iste informacije.

„Posvećeni smo izgradnji otvorenog i inkluzivnog integriranog AI ekosustava koji korisnicima pruža više izbora, fleksibilnosti i kontrole pri obavljanju složenih zadataka brzo i jednostavno. Galaxy AI djeluje kao orkestrator, objedinjujući različite oblike umjetne inteligencije u jedinstveno, prirodno i koherentno iskustvo”, priopćio je Won-Joon Choi, predsjednik, operativni direktor i voditelj odjela za istraživanje i razvoj u Samsungovom MX-u.

Ako je za suditi prema dosadašnjoj praksi, ažuriranje One UI 8.5 moglo bi omogućiti barem dio ovog proširenja Galaxy AI-a i na starijim modelima iz linije Galaxy S i Galaxy Z.

 

