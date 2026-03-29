Gemini dobiva mogućnost uvoza povijesti razgovora iz drugih AI chatbotova

Google uvodi alat koji olakšava prelazak s ChatGPT-a, Claudea i drugih AI chatbotova, uz zadržavanje korisničkih preferencija, konteksta i povijesti razgovora

Google je predstavio novu funkcionalnost za svoj AI chatbot Gemini koja bi korisnicima trebala znatno olakšati prelazak s drugih AI chatbotova. Riječ je o alatu nazvanom Import Memory, koji omogućuje uvoz povijesti razgovora iz konkurentskih chatbotova poput ChatGPT ili Claudea.

Korisnici koji su do sada mijenjali AI chatbot morali su praktički "krenuti ispočetka" jer njihova prethodna komunikacija i preferencije nisu bile prenosive. Novi alat to mijenja tako što omogućuje prijenos konteksta i ranijih interakcija, čime Gemini može generirati personaliziranije odgovore od samog početka korištenja.

"Kako biste prenijeli svoje podatke iz drugih AI aplikacija u Gemini, dovoljno je otići u postavke i odabrati novu opciju za uvoz. Dobit ćete predloženi prompt koji trebate kopirati i zalijepiti u AI aplikaciju koju trenutno koristite. Nakon što ta aplikacija generira sažetak vaših preferencija, jednostavno kopirajte odgovor i zalijepite ga natrag u Gemini. Gemini će odmah analizirati informacije i sigurno ih pohraniti u svoj kontekst, spremne za korištenje u vašem sljedećem razgovoru", navodi Google u priopćenju.

Alternativno, korisnici mogu exportati povijest razgovora iz drugih chatbotova i učitati je u Gemini u obliku ZIP datoteke, uz podršku za datoteke veličine do 5 GB. Ipak, Google napominje da alat ne podržava uvoz projektnih datoteka niti drugih privitaka, što nekima ipak može biti od velikog značaja.