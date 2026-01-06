Gemini na Google TV-u dobiva izradu AI sadržaja i glasovno upravljanje postavkama

Oni koji često koriste Gemini na Google TV-u, uskoro će imati puno više opcija te će uz pomoć AI-a moći generirati vizualni sadržaj izravno na TV-u

Matej Markovinović utorak, 6. siječnja 2026. u 09:33
📷 Foto: Google
Foto: Google

Google je najavio veliko ažuriranje Geminija na Google TV-u, kojim se AI asistentu dodaju nove kreativne i funkcionalne mogućnosti. Novosti uključuju podršku za alate Nano Banana i Veo, koji omogućuju izradu slika i videozapisa generiranih AI-em izravno na televizoru.

Kako navode iz Googlea, korisnici će moći stvarati kratke videoisječke ili fotografija, ali i kombinirati Gemini s Google Photosom kako bi automatski generirali prezentacije s odabranih događaja ili trenutaka. Uz to, odgovori Geminija postat će vizualno bogatiji, s uključenim slikama, video-kontekstom te ažuriranjima sportskih rezultata u stvarnom vremenu, a najavljene su i „dubinske analize” tema, koje će biti popraćene naracijom i interaktivnim elementima.

📷 Foto: Google
Foto: Google

Uz kreativne alate, Google uvodi i proširene mogućnosti glasovnog upravljanja. Korisnici će postavke slike i zvuka moći mijenjati jednostavnim glasovnim naredbama. U praksi bi to značilo da će moći samo izgovoriti „zaslon je pretaman“ ili „ne čujem dobro dijalog“, pri čemu će sustav automatski prilagoditi svjetlinu ili glasnoću.

Nadograđeni Gemini za Google TV prvo će biti dostupan na odabranim TCL-ovim televizorima, a u narednim mjesecima očekuje se dolazak i na ostale uređaje s Google TV-om.

 



