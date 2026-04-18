Gemini sada generira personalizirane slike uz pomoć Google Photo

Nova značajka prvo stiže korisnicima Google AI Plus, Pro i Ultra pretplata u SAD-u, a šire uvođenje na ostala tržišta očekuje se uskoro

Google je nadogradio svoj AI alat Gemini novom značajkom koja omogućuje stvaranje personaliziranih slika na temelju korisničkih slika unutar Google Photosa. Značajka za generiranje slika koristi model Nano Banana 2, a kako bi funkcionirala, potrebno je povezati Photos s Geminijem.

"Umjesto da detaljno opisujete sve aspekte svog života, možete koristiti jednostavne upite poput 'Dizajniraj moju kuću iz snova' ili 'Napravi sliku mojih osnovnih stvari za pusti otok', a rezultati će automatski odražavati vaše osobne preferencije i stil života, na temelju podataka iz Googleovih aplikacija koje ste povezali", priopćili su iz Googlea.

Ako korisnik označava osobe u Google Photosu, Gemini može prepoznati članove obitelji i njihove aktivnosti, što dodatno proširuje mogućnosti generiranja sadržaja. Primjerice, moguće je zatražiti prikaze obiteljskih scena u nekom specifičnom ilustrativnom stilu.

Google pritom napominje da se modeli ne treniraju izravno na privatnim fotografijama korisnika, već koriste ograničene podatke poput upita i odgovora kako bi se poboljšala značajka. U slučaju netočnih rezultata, korisnici mogu dodatno precizirati zahtjeve ili učitati referentne fotografije, a dostupna je i opcija uvida u korištene izvore.

Nova značajka postupno se uvodi u Gemini aplikaciju za korisnike Google AI Plus, Pro i Ultra pretplata u SAD-u, dok se šire uvođenje očekuje uskoro, uključujući i verziju za Chrome.