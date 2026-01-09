Gmail postaje pametniji uz Gemini, koji preuzima ulogu osobnog asistenta

Servis za elektroničku poštu Gmail pokrenut je prije više od 20 godina, od tada je prolazio kroz brojne promjene, no iz Googlea poručuju da je ova nadolazeća vjerojatno i najveća te označava jedno sasvim novo razdoblje za preko tri milijarde njegovih korisnika. U Gmail će stići dugo najavljivane "pametne" funkcije njihovog AI sustava Gemini, što bi trebalo za taj servis označiti "ulazak u Gemini eru". Time Google nastoji riješiti problem preopterećenosti informacijama, pretvarajući korisnički pretinac u proaktivnog digitalnog pomoćnika.

Popričajte s inboxom

Generativna umjetna inteligencija moći će pročitati, sažeti, organizirati vaše poruke i iz njih izvući kontekst te tako omogućiti lakše snalaženje i rad onima koji svoju poštu imaju unutar Gmaila. Glavna inovacija u prvom valu ulaska Geminija u Gmail su AI Overviews, sažeci poznati s Googleove tražilice, koji daju korisnicima konkretne odgovore na upite bez potrebe za ručnim pretraživanjem poruka.

Ova tehnologija koristi napredno zaključivanje modela Gemini 3 kako bi sintetizirala duge prepiske iz e-pošte u kratke sažetke ključnih točaka. Korisnici mogu postavljati pitanja prirodnim jezikom, poput upita o specifičnim ponudama majstora iz prošle godine, a sustav će trenutačno izvući točne detalje iz arhive. Dok su sažeci razgovora dostupni svim korisnicima besplatno, napredna mogućnost postavljanja pitanja pretincu bit će rezervirana za pretplatnike paketa Google AI Pro i Ultra.

Napredni alati za pisanje

Osim pretraživanja, značajne promjene zahvatile su i proces sastavljanja poruka. Alati poput "Help Me Write" i "Suggested Replies" sada koriste kontekst cijele konverzacije kako bi ponudili relevantne odgovore, koji odgovaraju tonu i stilu svakog pojedinog korisnika. Primjerice, sustav može predložiti cijeli nacrt odgovora koji korisnik treba samo potvrditi. Tu je i nova funkcija "Proofread" za naprednu provjeru gramatike i stila pisanja, dostupna u okviru premium pretplata.

Kompanija planira dodatno personalizirati značajku "Help Me Write" integracijom podataka iz ostalih Googleovih aplikacija. Time će sustav imati još bolji uvid u kontekst potreban za sastavljanje e-mailova i olakšati pisanje još većeg broja specifičnih poruka.

Pametno upravljanje prioritetima

Uz sve navedeno, novi "AI Inbox" djelovat će kao personalizirani "brifing" koji ističe obveze i identificira prioritetne kontakte (VIP osobe) na temelju učestalosti komunikacije i sadržaja poruka. Na taj način hitne stavke, poput računa koji dospijevaju na naplatu ili termina kod liječnika, automatski će isplivati na vrh pretinca – pa korisnici neće propustiti ništa važnoga.

Cijeli proces analize podataka iz osobnih pretinaca provodi se, poručuje Google, uz stroge mjere privatnosti, osiguravajući da podaci korisnika ostanu pod njihovom kontrolom. Prve funkcije Geminija u Gmailu već su dostupne korisnicima u SAD-u na engleskom jeziku, dok AI Inbox trenutačno testira ograničena skupina korisnika prije njegove šire objave.

Iz Googlea najavljuju da će u nadolazećim mjesecima sve opisane mogućnosti postati dostupne na više jezika i u više regija diljem svijeta.