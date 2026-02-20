Google predstavio Gemini 3.1 Pro za najzahtjevnije zadatke

Gemini 3.1 Pro namijenjen je situacijama u kojima jednostavan odgovor nije dovoljan, jer naprednim rezoniranjem rješava složene izazove, od objašnjavanja kompleksnih tema do objedinjavanja podataka i kreativnih projekata

Svega tri mjeseca nakon izdavanja modela Gemini 3 Pro, Google je već predstavio njegovu nadograđenu verziju, Gemini 3.1 Pro.

Iz Googlea kažu da je riječ o značajnom iskoraku u području temeljnog rezoniranja, odnosno sposobnosti modela da rješava kompleksne i apstraktne zadatke, što je, kako tvrde, vidljivo i u rezultatima na relevantnim AI benchmark testovima.

Posebno ističu test ARC-AGI-2, koji procjenjuje sposobnost modela da prepoznaje i rješava potpuno nove logičke obrasce. U tom je testu Gemini 3.1 Pro zauzeo prvo mjesto u usporedbi s konkurentskim modelima, ali i u odnosu na prethodnu verziju. Više rezultata pogledajte u slici koju prilažemo.

Foto: Google

Gemini 3.1 Pro od danas se postupno uvodi svim korisnicima putem aplikacije Gemini. Pretplatnici na Google AI Pro i Ultra pakete imat će veće limite korištenja, a model je dostupan i unutar alata NotebookLM, no isključivo za korisnike tih pretplatničkih planova.

Više informacija dostupno je na Googleovom blogu.