Google promijenio limite besplatnog pristupa Geminiju 3 Pro

Do sada je bilo jasno navedeno na besplatni korisnici dobivaju pet promptova dnevno za Gemini 3 Pro, no sada te kvote više – nema

Matej Markovinović subota, 29. studenog 2025. u 17:10
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google je nedavno predstavio AI model Gemini 3 Pro, kao i njegovu mobilnu inačicu Nano Banana Pro. Od prvog dana izdavanja novog modela, besplatnim je korisnicima omogućeno do pet promptova dnevno, baš kao što je bio slučaj s Geminijem 2.5 Pro, uz dodatnu mogućnost obrade tri slike dnevno kroz Nano Banana Pro.

Međutim, Google je sada ažurirao uvjete korištenja. Na službenim stranicama sada stoji samo da korisnici bez pretplate dobivaju "osnovni pristup" Geminiju 3 Pro, bez jasno naznačene kvote upita, kao ni preciznih limita za AI Pro Subscription i AI Ultra Access pretplate.

&#128247; Screenshot: Google

No, unatoč sada već pomalo nejasnim pravilima besplatnog korištenja i dalje je pozitivno što Google omogućuje besplatan pristup najnovijoj generaciji svog AI modela.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi