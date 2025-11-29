Google promijenio limite besplatnog pristupa Geminiju 3 Pro

Do sada je bilo jasno navedeno na besplatni korisnici dobivaju pet promptova dnevno za Gemini 3 Pro, no sada te kvote više – nema

Google je nedavno predstavio AI model Gemini 3 Pro, kao i njegovu mobilnu inačicu Nano Banana Pro. Od prvog dana izdavanja novog modela, besplatnim je korisnicima omogućeno do pet promptova dnevno, baš kao što je bio slučaj s Geminijem 2.5 Pro, uz dodatnu mogućnost obrade tri slike dnevno kroz Nano Banana Pro.

Međutim, Google je sada ažurirao uvjete korištenja. Na službenim stranicama sada stoji samo da korisnici bez pretplate dobivaju "osnovni pristup" Geminiju 3 Pro, bez jasno naznačene kvote upita, kao ni preciznih limita za AI Pro Subscription i AI Ultra Access pretplate.

No, unatoč sada već pomalo nejasnim pravilima besplatnog korištenja i dalje je pozitivno što Google omogućuje besplatan pristup najnovijoj generaciji svog AI modela.