Google se vratio: ne s boljim modelom, nego zbog korisnika, infrastrukture i reklamnog stroja

Nakon panike i pizze s ljepilom, Google se pribrao i vratio jači nego ikada. Ne zato što ima superiorniji model, već zato što ima nešto što konkurencija nema: 25 godina infrastrukture, ekosistem u kojem je pola svijeta već 'zarobljeno' i prihode od reklama koji sve to drže na stabilnim nogama

Prije dvije godine, Google je bio u panici. Kompanija koja je izgradila modernu pretragu interneta, definirala što znači "pronaći nešto online" i podarila svijetu glagol "guglati", odjednom je izgledala zastarjelo. OpenAI je s ChatGPT-om pokazao da se s jezičnim modelom može razgovarati, a ne samo pretraživati, i cijela industrija počela je pisati nekrologe za kompaniju s Mountain View. Google je odgovorio užurbano, u panici, s modelom koji je korisnicima savjetovao da na pizzu stavljaju ljepilo. Oplakivanja posrnulog diva bila su opravdana.

Povratak ili prestrojavanje?

Danas, svega dvije godine kasnije, isti koji su pisali "kralj je mrtav, živio kralj", nakon što su poslušali što sve novi Google nudi na konferenciji I/O, pišu o Googleovom povratku i "pobjedi". Mnogi se slažu da Google ne samo da je sustigao konkurenciju, nego bi mogao i pobijediti. No treba napomenuti da su u pitanju različite bitke u tom AI ratu: za OpenAI pobijeda znači jedno, za Google znači nešto sasvim drugo. OpenAI želi zamijeniti Google kao ulaznu točku interneta. Google želi zadržati tu ulogu i samo je nadograditi. To su dvije različite bitke i pobjednik jedne ne mora biti pobjednik druge.

Brojke i novac

Na Google I/O ovog tjedna, kompanija je objavila da Gemini ima 900 milijuna aktivnih korisnika, što ga stavlja u ravan s ChatGPT-om. Broj je impresivan, ali kontekst je važniji. OpenAI i Anthropic i dalje gube novac, njihovi troškovi AI infrastrukture, podatkovnih centara i treniranja modela nadmašuju prihode. Nasuprot tome, Google je u zadnjem kvartalu prijavio prihod od oglašavanja od 77 milijardi dolara, rast od 16 posto, i to dobrim dijelom zahvaljujući AI tehnologiji koja oglašivačima daje dublje profiliranje korisničkih interesa. Dok startupi traže put do profitabilnosti, Google je AI pretvorio u alat koji poboljšava već profitabilan posao.

Distribucija, ne model

Google nije, iako bi to htio, pobijedio konkurenciju Geminijem. Anthropicov Claude konzistentno se rangira visoko u benchmarkovima za korporativnu primjenu, OpenAI-jev GPT-4o ostaje referentna točka za razvojne programere. Ono što Gemini ima, a što nijedan od tih modela nema, je baza korisnika kakvu si ne možeš kupiti nego samo izgraditi kroz 25 godina dominacije.

Jedini je chatbot koji može pretraživati Gmailovu arhivu, pisati u Google Docse, navigirati unutar Google Mapsa. Gemini jedini ima nativni pristup na primjer, Google Flightsu i Google Hotelsu. Na I/O-u je Google predstavio niz nadogradnji za Search: AI pregled rezultata, dublje personalizirane odgovore, integraciju s Gmailom i Docsima, shopping funkcije s automatskim prikazom promocija...

Ništa nije revolucionarno

Perplexity radi AI pretragu, ChatGPT odgovara na složena pitanja, Copilot je ugrađen u Microsoft 365. Razlika je u tome što Google te iste funkcije nije morao lansirati kao novi proizvod koji korisnik treba svjesno preuzeti, instalirati ili naučiti koristiti. Jednostavno su se pojavile tamo gdje korisnik već jest, u pretrazi koju otvara desetak puta dnevno, u Gmailu koji ne može zamijeniti jer su mu tamo svi kontakti, u Docsima u kojima piše. A što tek dolazi? Apple i Google su u siječnju najavili da će Gemini postati AI tehnologija za buduću verziju Sirija, što u praksi znači jedno: Gemini će biti ugrađen u gotovo svaki telefon na planeti. Android ga već ima, iPhone dolazi, pa je penetracija dublja od ikojeg konkurenta.

Zamka zakamuflirana kao pogodnost

Korisnik s pretplatom na Google One veže sve to zajedno na način koji nadilazi dizajn proizvoda. Tko plaća Google One, dobiva Gemini Advanced. Tko ima Android, dobiva Gemini. Tko koristi Chrome, Workspace, Maps, svakodnevno prima Gemini. To je model koji korisnici koriste jer su već unutra: Storage, Mail, Docs, Calendar, sve je već tamo, i izlaz bi koštao i zakomplicirao stvari više nego ostanak. Konkurencija nudi slične odgovore, ali Google nudi iste odgovore na mjestima s kojih korisnik nema kamo otići. Ne govori se o superiornosti Googlea, već o tome da je kroz godine izgradio zamku u koju korisnici ulijeću kao zečevi.

Gravitacija, ne inovacija

Google se nije vratio jer je razvio bolji model, brže inovirao ili ponudio korisnički doživljaj koji se ne može naći drugdje. Pobijedio je jer ima 25 godina infrastrukture, korsnike koji gravitiraju, monopol nad svakodnevnom digitalnom pažnjom i reklamni prihod koji mu omogućava da financira gubitke koje Anthropic i OpenAI ne mogu podnijeti koliko god dugo to željeli. Dok su ti startupi gradili modele, Google je već imao čvrste temelje i korisničku bazu. Trebalo je samo vremena, u ovom slučaju dvije godine, da gravitacija odradi svoje.