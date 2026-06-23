Google ulazi u kinematografiju svojim AI alatima

Googleov odjel DeepMind i neovisni filmski studio A24 objavili su jedinstveno istraživačko partnerstvo usmjereno na razvoj novih tehnoloških alata i kreativnih procesa u kinematografiji

Tehnološki istraživački laboratorij Google DeepMind i filmski studio A24 službeno su objavili sklapanje partnerstva fokusiranog na zajedničko istraživanje mogućnosti umjetne inteligencije u kinematografiji. Suradnja povezuje jedan od vodećih svjetskih laboratorijh za razvoj umjetne inteligencije, u kojem su nastali Gemini, AlphaGo i "nobelovac" AlphaFold, s filmskim studijem poznatim po naslovima kao što su Everything Everywhere All at Once, Hereditary i Euphoria.

Alati za kreativce

A24 diči se svojim jedinstvenim pristupom, usmjerenim na autore, s ciljem pomaganja umjetnicima u razvoju novih radnih procesa i tehnika. Ova nova inicijativa u suradnji s Googleom nastoji osigurati da alate budućnosti oblikuju upravo kreativci koji će ih u konačnici i koristiti.

Ovo partnerstvo uspostavlja duboku suradnju na području istraživanja i razvoja, koja će obuhvaćati više projekata kroz dulje vremensko razdoblje. Implementacijom AI inovacija izravno unutar kreativnog procesa stvaranja, filmaši iz studija A24 dobit će priliku oblikovati novu tehnologiju u službi svoje vizije te proširiti mogućnosti pripovijedanja. S druge strane, Google je u sklopu ove inicijative najavio i financijsku investiciju u studio A24.

Budućnost filmske industrije

Suradnja u praksi pružit će stručnjacima iz Google DeepMinda povratne informacije i smjernice od strane vodećih filmskih umjetnika. Iako je početni fokus usmjeren na premošćivanje jaza između napredne tehnologije i zabavne industrije nove generacije, specifični ciljevi, tehnički rezultati i kreativne prekretnice ove inicijative razvijat će se postupno, najavljeno je. Istraživači i filmski stvaratelji radit će rame uz rame kako bi testirali, ponavljali i gradili nove sustave.