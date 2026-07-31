Hrvatska daje 39 milijuna eura za nacionalnu "tvornicu umjetne inteligencije"

Odlukom Vlade i Ministarstva znanosti, Hrvatska ulazi u program AI Factories kojim se s bespovratnim sredstvima gradi infrastruktura za istraživače, javni sektor i gospodarstvo, vezana uz programe EU

Vlada Republike Hrvatske na ovotjednoj je sjednici službeno dala suglasnost Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za preuzimanje obveza iz Sporazuma o doprinosu između RH i Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (EuroHPC Joint Undertaking). Ovom je odlukom osigurano ukupno 39 milijuna eura bespovratnih sredstava namijenjenih uspostavi "prve hrvatske tvornice umjetne inteligencije".

Infrastruktura za razvoj

Hrvatska se ovim potezom službeno uključuje u paneuropski program AI Factories. Resorni ministar Radovan Fuchs naglasio je kako je osnovni cilj projekta razvoj nacionalne infrastrukture za umjetnu inteligenciju koja će se temeljiti na računalstvu visokih performansi, sigurnom podatkovnom okruženju te naprednim uslugama.

Cjelokupni projekt provodi se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Sredstva i infrastruktura bit će primarno usmjereni istraživačkoj zajednici, javnom sektoru te širem gospodarstvu kako bi se potaknuo tehnološki napredak i osigurala konkurentnost domaćih stručnjaka na europskom tržištu, poruka je Vlade.

Ministarstvo znanosti ističe da će se realizacijom ovog projekta stvoriti čvrst temelj nacionalnog ekosustava utemeljenog na umjetnoj inteligenciji. Tvornica umjetne inteligencije djelovat će kao središnja točka za istraživanje, razvoj, inovacije i praktičnu primjenu naprednih tehnologija u javnom sektoru. Inicijativa je dio šireg plana Europske unije koja kroz EuroHPC JU potiče članice na izgradnju snažnih računalnih resursa.