Hrvatski startup u Milanu predstavio AI operativni sustav kojim se upravlja glasom

Prema riječima razvojnog tima, EnyOS je osmišljen kao lokalno orijentirano rješenje koje privatnost korisnika stavlja u prvi plan

Hrvatski startup EnyOS predstavio je na konferenciji AI Week 2026 u Milanu svoj EnyOS, operativni sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji koji korisnicima omogućuje upravljanje računalom glasovnim naredbama te izvršavanje zadataka kroz različite aplikacije i web servise.

Za razliku od klasičnih AI chatbotova, EnyOS zamišljen je kao izvršni sloj iznad postojećeg operativnog sustava. Korisnik definira cilj, a sustav samostalno određuje potrebne korake i izvršava ih koristeći aplikacije i korisnička sučelja na računalu.

Tijekom predstavljanja u Milanu demonstrirano je kako EnyOS u stvarnom vremenu razumije sadržaj prikazan na zaslonu, prepoznaje elemente korisničkog sučelja te koristi miš i tipkovnicu na način sličan ljudskom korisniku. Sustav pritom može raditi na Windowsu, macOS-u i Linuxu te se povezivati s više od 200 različitih servisa i poslovnih alata.

Razvojni tim navodi da je poseban naglasak stavljen na privatnost i sigurnost. Konkretnije, kažu da EnyOS koristi lokalnu obradu podataka kad god je to moguće, dok osjetljive informacije ostaju unutar korisničkog ili korporativnog okruženja.

Prema riječima predstavnika startupa, interes posjetitelja AI Weeka za EnyOS bio je velik, a kažu i da projekt ulazi u fazu pilot implementacija za poslovne korisnike. Privatna beta već je dostupna za korisnike macOS-a, a više informacija možete pročitati na web stranici projekta.