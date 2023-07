Kad neće George Martine, hoće AI - dovršene zadnje dvije knjige Igre prijestolja!

Ako ste ljubitelj Igre prijestolja (ili ste barem bili), vjerojatno u vama još uvijek postoji neka slabašna nada da će George Martin dovršiti septalogiju i dvije najavljene, ali još uvijek neobjavljene knjige: Winds of Winter i A Dream of Spring. Koliko to ima smisla nakon završetka serije koja je u zadnjim sezonama očito skrenula s puta i završila kako je završila, veliko je pitanje, a posebno ako se ima na umu da George Martin još od prošle godine tvrdi da predzadnji tom – Winds of Winter, praktički gotov, ali i dalje na njemu radi. Dream of Spring je, pak, još uvijek tek čeznutljiv pogled u oku – niti u začecima. Bude li i taj nastajao ovom brzinom kao Winds of Winter, mogao bi biti zgotovljen oko 2040., pa tko doživi (George Martin? Medicina danas čuda čini...) – pričat će.

Stanovitom Liamu Swaynu, pak, dojadilo je nadati se Martinu i njegovom Wordstaru da proizvedu išta od najavljenoga pa je na svom githubu objavio dva nedostajuća toma koja je napisao – ChatGPT.

Knjige su, kao da ih je pisao pravi George Martin, ogromne, a nastale su tako da je iterativno korištena serija promptova – upita i zahtjeva ChatGPT-u da napravi osnovni sinopsis prvog poglavlja predzadnje knjige, pa drugog itd. – sve do 45. poglavlja, a zatim su svi sinopsisi vraćeni servisu da ih detaljnije doradi, a potom su takvi detaljni sinopsisi ponovo vraćeni da na osnovu tih natuknica napiše kompletna poglavlja. I onda je to podijeljeno u dvije knjige.

Knjige nismo uspjeli pročitati, ali Swayne tvrdi da je AI vrlo dobro vodio računa o narativnim linijama više desetaka likova koji bi se pojavili i onda nestali nekoliko desetaka idućih poglavlja da bi opet „izronili“ i uradili točno ono što bi bilo logično za njihovu narativnu liniju, te je na koncu sve privedeno logičnom kraju, uz neka iznenađenja i neočekivane zaplete (kakvih nema u seriji).

Ono gdje je ChatGPT podbacio u odnosu na Martina je izostanak njegove strasti za iznenadnim ubijanjima glavnih likova, posebno onih čitatelju dragih. Naime, ovo je posljedica toga da je literarna baza na kojoj se uči sastavljena i od drugih romana i romanopisaca, ne samo Martina, koji nemaju njegovu sklonost smicanju junaka, pa se to odrazilo i na konačni literarni proizvod.

U tom smislu, AI za sada još neće zamijeniti Martina, ali i eventualno druge pisce koji vole krknuti glavnog lika usred priče i ostaviti nas u suzama.

Linkovi za čitanje: The Winds of Winter te A Dream of Spring.