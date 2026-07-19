Kimi K3 novi je kineski takmac u području umjetne inteligencije

Novi udarac OpenAI-ju, Anthropicu i ostalim "zapadnim" kompanijama koje razvijaju sustave umjetne inteligencije ponovno dolazi iz Kine. Otprilike kao što je DeepSeek početkom prošle godine uzburkao vode i pokazao da se stvari mogu napraviti i drugačije te jeftinije, tako sada i kineski startup Moonshot pokazuje da je u stanju konkurirati najnaprednijim AI modelima svijeta. Rukavicu u lice američkim velikanima bacili su krajem ovog tjedna lansiranjem modela Kimi K3, svojeg najsposobnijeg model do sada.

Svestranost u primjeni

Riječ je o modelu s 2,8 bilijuna parametara, izgrađenom na vlastitim arhitektonskim rješenjima, koje mu omogućuju učinkovitije upravljanje informacijama i veću skalabilnost. Kimi K3 ističe se kao prvi otvoreni model klase 3T, opremljen nativnim vizualnim mogućnostima i kontekstualnim prozorom od milijun tokena. Iako u ukupnim performansama još uvijek donekle zaostaje za najnaprednijim rješenjima, poput Claude Fable 5 i GPT 5.6 Sol, model je (u internim testiranjima) pokazao vrhunske rezultate, nerijetko nadmašujući ostale modele obuhvaćene evaluacijom.

Primjena modela Kimi K3 obuhvaća kompleksne inženjerske zadatke, znanstvena istraživanja i kreativnu produkciju. U segmentu programiranja, model demonstrira sposobnost samostalnog navigiranja kroz opsežne repozitorije kodova, orkestriranja terminalnih alata te vizualnog zaključivanja, što olakšava razvoj softvera i optimizaciju računalnih procesa. Primjerice, tijekom testiranja Kimi K3 uspješno je izgradio funkcionalan kompajler od nule, a performanse dobivenog alata pariraju etabliranim alatima, kažu iz Moonshota.

Introducing Kimi K3: Open Frontier Intelligence



🔹 2.8 Trillion Parameters, 1 Million Context, Native Multimodal

🔹 Kimi Delta Attention enables up to 6.3x faster decoding in million-token contexts

🔹 Attention Residuals deliver ~25% higher training efficiency at <2% additional… pic.twitter.com/eFHEbdxn3P — Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) July 16, 2026

Samome sebi dizajnirao čip

Osim kodiranja, model se dokazao u zahtjevnim znanstvenim simulacijama te čak i u – autonomnom dizajnu čipova. U kontroliranim uvjetima, Kimi K3 je kroz 48-satni proces samostalno optimizirao i verificirao dizajn poluvodičkog čipa, što potvrđuje njegov potencijal u radu na dugoročnim i kompleksnim projektima. Taj čip model je izradio, zanimljivo sam za sebe, kako bi se na njemu mogao nativno izvoditi.

Korisnicima je Kimi K3 već dostupan putem platformi Kimi.com i putem API-ja, dok će otvorene "težine" (open weights) biti javno dostupne 27. srpnja. Na blogu se kompanija pohvalila nizom benchmarka, uspješno obavljenih programerskih zadataka te izrađenih video animacija i vizualizacija, kao i činjenicom da njihov novi model za slične zadatke troši manje tokena, tj. da rad s njime košta manje nego kod konkurencije. Neke od njihovih tvrdnji već su potvrdili i neovisni testovi.